Mark Suckerberg se opone al control de la inteligencia artificial por parte de un círculo reducido

El fundador de Meta, Mark Suckerberg, declaró firmemente su oposición a que las tecnologías de inteligencia artificial se concentren en manos de unas pocas grandes empresas u organizaciones. En su opinión, el futuro de la inteligencia digital no debe basarse en privilegios reservados a un círculo reducido, sino en el desarrollo de agentes personales que cualquier persona pueda utilizar. Se espera que este enfoque transforme radicalmente el acceso a las tecnologías modernas. Ixbt.com informa .

Los asistentes personales y sus capacidades

Según el sitio ixbt.com, Meta trabaja actualmente de forma activa en la creación de una «superinteligencia» personal adaptada a cada usuario. Estos innovadores sistemas están destinados a convertirse en el futuro en un asistente personal fiable para cada persona y en un tutor experto capaz de competir con especialistas con grado de doctorado en diversas disciplinas.

Mediante la popularización de las herramientas de inteligencia artificial de nueva generación, la empresa pretende que estos avances estén disponibles no solo para los iniciados o las grandes corporaciones, sino también para el público general. Este enfoque ayudará a reducir la desigualdad tecnológica y permitirá a cada persona utilizar un asistente inteligente para resolver sus tareas cotidianas.

Los expertos señalan que esta competencia y apertura en el campo de la inteligencia artificial podrían influir positivamente en el desarrollo de toda la industria en el futuro. El desarrollo de una inteligencia artificial abierta a todos y sin un control centralizado podría abrir la puerta a enormes avances en distintos ámbitos de la vida social.