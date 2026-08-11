El delantero del Bayern, Harry Kane, recibirá por segunda vez en su carrera el prestigioso trofeo de la Bota de Oro, concedido al máximo goleador de Europa. Según Goal.com, el capitán de la selección inglesa fue reconocido como el mejor goleador de todos los campeonatos del continente gracias a sus brillantes actuaciones y a su gran cantidad de goles durante la temporada recién terminada. El trofeo le será entregado oficialmente el 19 de agosto. Sobre este asunto, Goal.com informa de ello.

Las estadísticas de Harry Kane en la temporada 2025-26 son extraordinarias. El delantero logró marcar 36 goles en la Bundesliga alemana. Este registro le otorgó 72 puntos en la clasificación y le permitió ocupar el primer puesto, por delante de rivales como el delantero del Manchester City Erling Haaland y el jugador del Real Madrid Kylian Mbappé, ganador de la temporada pasada.

Récords y una temporada histórica

Este éxito se convierte en la segunda Bota de Oro de la carrera del exdelantero del Tottenham. Ya había sido imbatible en la temporada 2023-24. Además, el experimentado ariete marcó un total de 61 goles con el Bayern en todas las competiciones, estableció un récord absoluto y obtuvo reconocimiento mundial por sus actuaciones con el club alemán.

El director ejecutivo de la Bundesliga, Mark Lens, elogió el impacto del futbolista en el campeonato alemán. En una entrevista concedida al sitio web oficial de la liga, declaró: «Harry Kane lleva muchos años definiendo la imagen de la Bundesliga y del fútbol internacional con sus actuaciones de primer nivel. Sus 36 goles de la temporada pasada volvieron a demostrar su instinto goleador y su calidad».

El liderazgo del fútbol alemán

Cabe destacar que Harry Kane no es el único representante de la Bundesliga entre los mejores goleadores. El delantero del Stuttgart, Deniz Undav, entró en el top 10 de la clasificación final al ocupar la 9.ª posición, mientras que Serhou Guirassy, del Borussia Dortmund, terminó en el 13.º puesto. Estas cifras demuestran que el campeonato alemán sigue siendo un destino principal para los delanteros más prolíficos de Europa.

La historia de la Bota de Oro está estrechamente vinculada al fútbol alemán y, con este logro, Harry Kane sigue los pasos de goleadores legendarios como Gerd Müller y Robert Lewandowski. Ellos también brillaron en la Bundesliga y conquistaron este premio, y ahora el delantero inglés continúa con éxito ese alto estándar.