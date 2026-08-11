Presentado el Minimal Phone 2: teclado completo y tecnologías modernas

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Presentado el Minimal Phone 2: teclado completo y tecnologías modernas

Según Ixbt.com, la empresa Minimal presentó oficialmente su dispositivo de nueva generación, el smartphone Minimal Phone 2. Este gadget destaca por incorporar tecnologías modernas sin renunciar a un teclado físico tradicional, con el objetivo de reducir la fatiga digital diaria. Sobre ello, Ixbt.com informa .

A diferencia del modelo de primera generación, el nuevo dispositivo ofrece unas especificaciones técnicas considerablemente mejoradas. En concreto, incorpora una moderna pantalla OLED de 3,92 pulgadas, con una resolución de 1080 x 1240 píxeles y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Esto proporciona mayor comodidad al leer contenidos y escribir textos.

Cámaras y rendimiento

Las capacidades fotográficas del smartphone también están llamando la atención. En la parte frontal incluye una cámara de 20 megapíxeles, mientras que la trasera cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles y una lente F/1.8. Es una cifra muy destacada para un dispositivo compacto con un diseño original.

En el apartado de hardware, el dispositivo incorpora un procesador MediaTek Dimensity 8300. La memoria RAM alcanza 12 GB y el almacenamiento interno llega hasta 512 GB. Este nivel de rendimiento es poco habitual entre los smartphones compactos de esta categoría tan particular.

Autonomía y funciones adicionales

La autonomía del gadget depende de una batería de 3000 mAh. Es compatible con carga por cable de 27 vatios y carga inalámbrica de 15 vatios. Para ofrecer un sonido de calidad, el dispositivo incluye altavoces estéreo y dos micrófonos.

El equipo incorpora interfaces modernas como Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC y una salida de audio de 3,5 milímetros para auriculares con cable. Para mejorar la seguridad, incluye un lector de huellas dactilares en el lateral. Los usuarios también pueden utilizar una tarjeta SIM física y el formato eSIM.

Precios y versiones

El precio del dispositivo varía según su configuración:

  • Versión 8/256 GB — 600 dólares
  • Versión 8/512 GB — 675 dólares
  • Versión especial Founder's Edition con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento — 900 dólares

Minimal Phone 2SmartphonesMediaTekPantalla OLEDTecnologías
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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