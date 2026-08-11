En China, un elefante vuelca un cargador para salvar a su pareja (vídeo)

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En China, un elefante vuelca un cargador para salvar a su pareja (vídeo)

En la provincia china de Yunnan, una manada de elefantes salvajes protagonizó un insólito incidente junto a un cargador destinado a vehículos eléctricos. El suceso ocurrió el 6 de agosto al borde de una carretera y se difundió rápidamente en las redes sociales.

Según informó Free Press Journal, la pata de uno de los elefantes quedó atrapada en el cable de carga mientras avanzaba. Entonces, otro elefante se acercó al cargador y lo volcó.

Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia provocaron un intenso debate entre los internautas. Algunos supusieron que el elefante había volcado deliberadamente el cargador para ayudar a su pareja, mientras que otros señalaron que quizá el animal solo estaba examinando un objeto desconocido y comprobando si era resistente.

Este insólito incidente volvió a generar debate sobre el comportamiento y las interacciones de los elefantes salvajes que viven en la región de Yunnan.

Según Evwire, durante el incidente los especialistas cortaron el suministro eléctrico y los elefantes abandonaron la zona aproximadamente media hora después. El cable de carga resultó dañado y, según las primeras estimaciones, los daños ascienden a unos 20.000 yuanes, alrededor de 2.800 dólares.

¿Crees que el elefante hizo lo correcto para proteger a su pareja? Déjanos tu opinión en los comentarios.

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