River Plate ficha a Thiago Almada

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River Plate ficha a Thiago Almada

River Plate, uno de los grandes referentes del fútbol argentino, ha dado un golpe importante en el mercado de fichajes al incorporar a Thiago Almada, centrocampista ofensivo que militó en el Atlético de Madrid. Según Goal.com, el valor de este sonado traspaso asciende a unos 20 millones de euros, convirtiéndose en una de las mayores inversiones económicas de la historia del gigante de Buenos Aires. Según Goal.com, informa .

El futbolista de 25 años firmó el lunes, durante una ceremonia celebrada en el estadio Más Monumental, un contrato de cuatro años y medio con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030. Este acuerdo demuestra la enorme ambición del club, que busca recuperar su dominio no solo en el campeonato nacional, sino también en todo el continente sudamericano.

El regreso a casa tras su paso por Europa

Para Thiago Almada, este fichaje supone el regreso a su país. El futbolista llevaba 18 meses jugando en el fútbol europeo: a comienzos de 2025 pasó del Botafogo brasileño al Olympique de Lyon francés en calidad de cedido, antes de ser traspasado al Atlético de Madrid. Sin embargo, tras una breve etapa en el club de la capital española, decidió continuar su carrera en Argentina.

Después de firmar su contrato, el centrocampista concedió una entrevista a los medios del club y no ocultó que su sueño de infancia se había hecho realidad. «Estoy muy feliz de estar aquí. Jugar en un gran club como River Plate era mi sueño. Agradezco a todos por su apoyo», declaró el futbolista.

Las misiones del campeón del mundo en el continente

Cabe recordar que Thiago Almada es campeón del mundo de 2022. Además, contribuyó a que la selección argentina conquistara las medallas de plata en el torneo recientemente concluido. El regreso de una estrella de este nivel al campeonato sudamericano es un acontecimiento muy poco habitual que aumentará aún más el atractivo del fútbol local.

Se espera que su llegada aporte un nuevo impulso al ataque de River Plate, dirigido por Eduardo Coudet. Almada puede convertirse en un arma fundamental para superar las defensas cerradas rivales, tanto como mediapunta en el centro como en las bandas. El equipo afronta el reto de triunfar en las competiciones nacionales y conquistar también la Copa Libertadores, un trofeo que no gana desde 2018.

Ahora Thiago Almada se incorporará de inmediato a los entrenamientos dirigidos por Eduardo Coudet y comenzará a adaptarse al sistema táctico del equipo. La directiva y los aficionados esperan que este futbolista experimentado tenga un impacto inmediato sobre el terreno de juego y eleve el potencial creativo del conjunto en los próximos partidos complicados.

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