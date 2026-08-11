LG presenta el televisor OLED W6 con un grosor inferior a un centímetro

Durante una presentación celebrada en Londres, LG presentó su dispositivo insignia más reciente, el televisor premium Signature OLED W6. Según ixbt.com, esta novedad llama la atención por su diseño, que se integra casi por completo en la pared y es tan fino como un lápiz, creando un efecto de «televisor-papel pintado» en el interior. Sobre ello, Ixbt.com informa .

El principal avance técnico del dispositivo es la transmisión inalámbrica de imágenes. El LG Signature OLED W6 es el primer televisor del mundo en obtener la certificación TÜV Rheinland True Wireless Lossless Vision. Esto permite transmitir vídeo 4K en tiempo real hasta 165 Hz, sin pérdida de calidad ni retrasos perceptibles.

Características técnicas y procesador de nueva generación

El cuerpo principal de este innovador televisor se fija muy cerca de la pared, mientras que todos los dispositivos externos se conectan mediante el módulo especial Zero Connect Box. Según la fuente, este módulo externo es un 35 % más compacto que los de la generación anterior, lo que permite a los usuarios prescindir de cables innecesarios.

El televisor incorpora el nuevo procesador Alpha 11 4K Gen3, equipado con un bloque de red neuronal. Según el fabricante, el rendimiento del nuevo chip es 5,6 veces superior al de su predecesor. La parte gráfica también se ha potenciado un 70 %, lo que mejora el procesamiento de escenas dinámicas y la precisión de los detalles de imagen.

Pantalla y revestimiento antirreflejos

La nueva pantalla OLED no solo ofrece una imagen de alta calidad, sino también una moderna capa de protección. La pantalla cuenta con un revestimiento antirreflejos especial que reduce aproximadamente a la mitad los reflejos de la luz.

Esta tecnología permite conservar plenamente los colores saturados y la profundidad de los negros incluso cuando la habitación tiene mucha luz. Así, lleva la experiencia de ver cine en casa a un nuevo nivel.