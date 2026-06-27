Decisión inesperada de Apple: el iPhone 18 tendrá 9 GB de RAM

Apple está adoptando una estrategia inusual para aumentar la memoria RAM en sus futuros smartphones. Según la información más reciente, los modelos básicos de la serie iPhone 18, previstos para 2026, vendrán equipados con 9 GB de RAM. Esta cifra difiere de los estándares actuales y es un caso poco común en el mundo tecnológico. Así lo informa Ixbt.com.

El reconocido analista Ming-Chi Kuo informó en sus redes sociales que este cambio está relacionado con la expansión de las capacidades del sistema de inteligencia artificial Apple Intelligence. Específicamente, se requieren recursos de memoria adicionales para garantizar el funcionamiento fluido y rápido de los algoritmos de AI a nivel del sistema operativo iOS 27. Esto obliga a los ingenieros de Apple a abandonar los 8 GB habituales y pasar a una cifra ligeramente superior.

Cambios en la arquitectura de memoria

Técnicamente, esta novedad se explica por un cambio en la configuración de los chips de memoria. Mientras que los modelos actuales con chip A19 utilizan cuatro chips de 2 GB, los modelos iPhone 18 con el procesador A20 utilizarán seis chips de 1,5 GB. Como resultado, la capacidad total será de 9 GB. Este método permite mejorar significativamente el rendimiento sin aumentar drásticamente el costo del dispositivo.

Al mismo tiempo, los modelos insignia de la línea iPhone 18 — iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, así como el esperado teléfono plegable (iPhone Ultra) — contarán con 12 GB de RAM. Estos dispositivos de gama alta funcionarán con chips A20 Pro y consistirán en un conjunto de ocho chips de 1,5 GB. Esto proporcionará una gran ventaja al realizar tareas de nivel profesional.

Estrategia de lanzamiento al mercado

Apple podría aplicar un nuevo enfoque al lanzar la serie iPhone 18. Según los datos preliminares, los modelos insignia saldrán a la venta tradicionalmente en septiembre de 2026. Sin embargo, se espera que el iPhone 18 básico y el modelo más asequible iPhone 18e se presenten a los usuarios un poco más tarde, en la primavera de 2027.

Esta noticia es especialmente importante para los usuarios, ya que las funciones de AI se están convirtiendo en uno de los criterios principales al elegir un smartphone. El aumento de la RAM, incluso en 1 GB, ayudará a que el dispositivo no pierda vigencia durante años y acepte sin problemas las nuevas actualizaciones de software.

Según Ixbt.com, Apple también está considerando colaborar con la empresa china CXMT para el suministro de chips de memoria. Esto demuestra la intención de la compañía de diversificar su cadena de suministro y optimizar los costos de producción. Se espera que la serie iPhone 18 sea la generación más orientada a la AI en la historia de Apple.