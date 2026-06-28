Instagram permite a los usuarios gestionar personalmente el algoritmo de recomendaciones

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Instagram permite a los usuarios gestionar personalmente el algoritmo de recomendaciones

La red social Instagram está trabajando para que el sistema de filtrado de contenido adaptado a los intereses de los usuarios sea más transparente y gestionable. Según una declaración reciente del jefe de la plataforma, Adam Mosseri, pronto aparecerán nuevas formas de configurar la función "Your Algorithm" en la aplicación. Esta novedad permitirá a los usuarios determinar independientemente qué temas quieren ver más o menos en sus feeds. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia .

Instagram introdujo esta función por primera vez el año pasado, pero ahora se planea integrarla en todas las secciones principales de la aplicación. Adam Mosseri destacó que el objetivo es convertir el algoritmo, de ser una simple opción en el menú de ajustes, en una parte central de la experiencia del usuario. Esto reforzará el control humano sobre el contenido sugerido por la AI.

Nuevas formas de gestionar el algoritmo

Actualmente existen varias soluciones de interfaz en fase de prueba. Por ejemplo, cuando el usuario desliza la página hacia abajo en el feed principal (Feed), se abre un menú especial a través del cual se pueden editar los intereses. También se prevén capacidades similares en la sección de Reels: al deslizar el video hacia arriba, el usuario puede expresar sus preferencias o utilizar botones especiales bajo cada video para dar la orden de "mostrar contenido similar" o "no mostrar".

Se espera que este paso de la dirección de Instagram sea una respuesta a las quejas prolongadas de los usuarios. Muchos usuarios se han sentido insatisfechos porque el algoritmo muestra demasiados videos de cuentas desconocidas a las que no están suscritos. En los comentarios más populares del post de Mosseri, la gente sigue exigiendo: "solo queremos ver las publicaciones de las personas que seguimos".

Según ixbt.com, una parte de estas funciones se está probando actualmente con un grupo limitado de usuarios. Mientras que algunas funciones podrían lanzarse al público en los próximos meses, otras podrían no superar el proceso de prueba y ser canceladas por completo. Esto es parte de la estrategia de Instagram para retener a los usuarios más tiempo en la plataforma entregándoles solo contenido aceptable.

Esta novedad también es de gran importancia para los usuarios de Instagram en Uzbekistán. La audiencia local a menudo se queja del contenido aleatorio en la sección de Reels que a veces no coincide con los valores culturales. Con la nueva función, los usuarios podrán filtrar su entorno digital y dejar solo temas útiles o entretenidos.

En conclusión, Instagram intenta recuperar la confianza en la plataforma entregando el control de los algoritmos al propio usuario. Si estas pruebas concluyen con éxito, el equilibrio entre la AI y la voluntad humana en la formación de los feeds de las redes sociales alcanzará un nuevo nivel en el futuro cercano.

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Abror Shuhratov
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