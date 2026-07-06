Google utiliza datos de usuarios para entrenar su inteligencia artificial

El gigante tecnológico mundial Google ha comenzado a recopilar datos personales de los usuarios, incluyendo fotos, videos y grabaciones de audio, para mejorar sus modelos de inteligencia artificial (AI) a través de cambios recientes en su política de privacidad. Esta actualización significa que las huellas digitales de millones de personas que utilizan los servicios de la empresa servirán ahora para entrenar redes neuronales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Anunciados por correo electrónico a los usuarios en junio, estos cambios se presentaron inicialmente como una forma de personalizar recomendaciones y facilitar la gestión del historial. Sin embargo, según el análisis de ixbt.com y otras publicaciones tecnológicas, Google en realidad ha inducido a los usuarios a proporcionar indirectamente sus datos para el entrenamiento de AI. A partir de ahora, cualquier archivo multimedia subido a los servicios de Google Search será procesado por el sistema, a menos que el usuario cambie manualmente la configuración.

Las nuevas reglas no solo se aplican al motor de búsqueda, sino también a otros servicios populares de Google. Esto incluye Google Maps, Shopping, Flights, Hotels, Translate y Google News. Por ejemplo, si toma una foto de un objeto a través de Google Lens para buscarlo, esa imagen puede guardarse para entrenar modelos de AI. Del mismo modo, si practica su pronunciación a través de Google Translate, sus grabaciones de voz permanecerán en los servidores de la empresa como material de entrenamiento.

Una nueva era de recopilación de datos

En la industria tecnológica, existe actualmente una carrera por recopilar datos por cualquier medio para mejorar los servicios de inteligencia artificial. Mientras que antes las empresas se limitaban principalmente al escaneo (scraping) de textos en la internet pública, el contenido creado por los usuarios se ha convertido en la fuente principal. En sus explicaciones oficiales, Google ha enfatizado que los archivos multimedia almacenados son necesarios para fortalecer las medidas de seguridad y desarrollar modelos de AI generativa.

Los documentos de la empresa señalan que los datos recopilados pueden ser revisados no solo por algoritmos, sino también por revisores humanos (human reviewers). Esto plantea serias dudas sobre la privacidad. Otros gigantes como Meta utilizan métodos similares, empleando las fotos de los usuarios en Instagram y Facebook para sus propios sistemas de AI.

Esta noticia también es relevante para los usuarios en Uzbekistán, ya que el ecosistema de Google es la plataforma digital más extendida en el país. Si no desea que sus fotos personales o su voz se utilicen para entrenar modelos de AI, debe restringir estas funciones o cambiar el período de retención de datos a través de las secciones "Search Services History" y "Personalized Recommendations" de su cuenta de Google.

En conclusión, en la era de las tecnologías modernas, los usuarios "pagan" con sus datos por servicios gratuitos. Empresas como Google están ampliando cada vez más los límites de la privacidad personal para liderar la carrera de la AI.