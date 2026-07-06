La posibilidad de gestionar tarjetas de transporte Troika llega a la aplicación Yandex Go

El equipo de Yandex Go sigue ampliando su ecosistema de servicios. En esta ocasión, la empresa presentó una versión con diseño especial de la tarjeta Troika, parte integral del sistema de transporte de Moscú. Ahora, los usuarios pueden vincular esta tarjeta de transporte directamente a la aplicación móvil Yandex Go y controlar su saldo de forma remota. Así lo informa Ixbt.com informa .

La introducción de la nueva función crea una comodidad significativa para los pasajeros. En particular, se ha habilitado la posibilidad de ver el saldo actual de la tarjeta a través de la sección "Transporte" de la aplicación. Para ello, basta con que el usuario introduzca el número de 10 dígitos de la tarjeta en el sistema. Según ixbt.com, esta integración permite no solo comprobar el saldo, sino también recargar la cuenta al instante.

Gestión del sistema de pago y tarifas

El proceso de recarga del saldo de la tarjeta se realiza a través de cualquier tarjeta bancaria vinculada al perfil de Yandex Go. Una vez realizado el pago, es necesario activar los fondos en la tarjeta física acercándola a un torniquete de metro o a un validador de transporte terrestre. Este método elimina la necesidad de hacer cola en las taquillas.

También es posible tramitar diversos billetes de transporte de duración determinada a través de la aplicación. Los usuarios tienen la posibilidad de elegir suscripciones que van desde un día hasta un año, basadas en las tarifas vigentes. Esto supone una solución económicamente rentable para quienes utilizan el transporte público con regularidad.

Planes futuros y digitalización

Yandex Go no quiere limitarse a una sola tarjeta. En un futuro próximo, está previsto añadir la función de vincular varias tarjetas Troika a una misma cuenta de usuario. Esto será especialmente útil para quienes deseen gestionar los gastos de transporte de los miembros de su familia desde un solo lugar.

Además, la empresa trabaja en la eliminación total de los soportes de plástico. En el futuro, se prevé el lanzamiento de una tarjeta de transporte virtual. Con esta tecnología, los pasajeros podrán pagar el trayecto sin tarjeta física, utilizando solo un smartphone. Actualmente, es posible comprar tarjetas Troika con diseños especiales a través de Yandex Museum y Yandex Market.

En el mercado de Uzbekistán, soluciones digitales similares se están desarrollando activamente a través del sistema ATTO. Esta novedad en el mercado ruso demuestra una vez más que la integración de los servicios de transporte en super-aplicaciones únicas es una tendencia global. Es muy probable que estas comodidades se implementen en el futuro en los servicios de Yandex de otras regiones.