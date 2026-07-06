Commell presenta una placa base compacta con procesador Core Ultra 7 366H

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Commell presenta una placa base compacta con procesador Core Ultra 7 366H

En el mercado de la tecnología informática, la tendencia de adaptar procesadores móviles a sistemas de escritorio está alcanzando un nuevo nivel. Commell ha presentado su último desarrollo: la placa base modelo LV-6718. La singularidad de este dispositivo radica en que está equipado con el procesador móvil más reciente y energéticamente eficiente de Intel, el Core Ultra 7 366H. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, esta placa ha sido diseñada en formato Mini-ITX y está dirigida a usuarios que buscan ensamblar computadoras potentes en tamaños compactos. Aunque los procesadores móviles suelen fabricarse para portátiles, su bajo consumo energético y alto rendimiento están popularizando estas soluciones híbridas hoy en día.

El procesador Core Ultra 7 366H incluye 16 núcleos (4 de rendimiento, 8 de eficiencia energética y 2 de bajo consumo). También cuenta con un procesador gráfico integrado (iGPU) con 4 núcleos Xe, lo que garantiza una alta eficiencia en tareas cotidianas y contenido multimedia. Esta plataforma integra todas las ventajas de la arquitectura Intel Meteor Lake.

Capacidades técnicas y opciones de expansión

A pesar de ser compacta, la placa Commell LV-6718 cumple con los requisitos modernos de expansión. Cuenta con dos ranuras de memoria RAM SO-DIMM, permitiendo a los usuarios instalar módulos de alta velocidad. Para el almacenamiento de datos, se han reservado dos ranuras en formato M.2: una compatible con PCIe 4.0 y la otra con el estándar más reciente, PCIe 5.0.

Para quienes deseen aumentar las capacidades gráficas, existe la posibilidad de instalar una tarjeta gráfica dedicada de tamaño completo. Sin embargo, cabe destacar que esta ranura está limitada a 8 líneas de la interfaz PCIe 5.0. Aunque esto es suficiente para tarjetas gráficas de juegos modernas, pueden surgir ligeras limitaciones en tareas profesionales que requieran el máximo ancho de banda.

El conjunto de puertos del dispositivo también es destacable. La presencia de dos puertos COM indica que esta placa no solo está pensada para usuarios comunes, sino también para sectores industriales y profesionales. En el mercado, este tipo de equipos especializados suelen despertar interés para sistemas automatizados y soluciones de servidor específicas.

En conclusión, la Commell LV-6718 es un punto de encuentro entre la eficiencia de las tecnologías móviles y la flexibilidad de las computadoras de escritorio. Aunque actualmente no hay muchas soluciones de este tipo en el mercado, en un momento en que la demanda de eficiencia energética está creciendo, este producto sin duda encontrará su lugar.

IntelCommellProcesadorTecnologíaMini-ITX
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Abror Shuhratov
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