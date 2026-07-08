Venus Aerospace recauda 90 millones de dólares para motores hipersónicos

La startup estadounidense Venus Aerospace ha cerrado una ronda de financiación de serie B de 90 millones de dólares para desarrollar y probar motores de cohete de alta eficiencia. Se espera que el motor de cohete de detonación rotativa (RDRE) creado por la empresa sea un paso revolucionario en la industria aeroespacial. Esta tecnología permitirá reducir drásticamente el consumo de combustible en el lanzamiento de cargas útiles al espacio y en los vuelos hipersónicos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En esta ronda de financiación, liderada por Mercury Fund, participaron Lockheed Martin Ventures y otros importantes fondos de capital riesgo. Según TechCrunch, los fondos recaudados se destinarán a integrar el motor en vehículos específicos y probarlos en condiciones reales. Inicialmente centrada en la creación de aviones hipersonicos de pasajeros, la empresa se enfoca ahora en sistemas de defensa y vehículos espaciales de alta velocidad.

Abandonar las tecnologías tradicionales

Aunque la tecnología RDRE se propuso teóricamente a mediados del siglo pasado, su aplicación práctica fue considerada imposible durante mucho tiempo. Mientras que en los motores de cohete convencionales el combustible simplemente se quema en una cámara especial, en un motor de detonación rotativa una onda de combustión supersónica se desplaza continuamente a lo largo de un canal anular. Este proceso libera mucha más energía y requiere menos combustible que los métodos tradicionales.

Según los fundadores de Venus Aerospace, Sassie y Andrew Duggleby, el desarrollo de la impresión 3D y las simulaciones por ordenador en los últimos años ha permitido controlar este complejo proceso físico. El mayor logro de la empresa fue desarrollar una tecnología que evita el sobrecalentamiento y la fusión del motor. Tras cuatro años de investigación, los ingenieros lograron resolver este problema.

Perspectivas militares y espaciales

Actualmente, la empresa trabaja en la instalación de sus motores en armas hipersónicas. Esto podría reemplazar los motores de combustible sólido utilizados en los sistemas de misiles actuales. Los motores RDRE destacan no solo por su eficiencia, sino también por su capacidad de reutilización y facilidad de fabricación. Estas características son fundamentales para las misiones de defensa y espaciales modernas.

Los principales resultados alcanzados por la empresa son los siguientes:

En 2025 se realizó el primer vuelo exitoso de un cohete utilizando RDRE;

Hasta la fecha se han realizado más de 600 pruebas en tierra;

El tiempo de funcionamiento continuo más largo del motor alcanzó los 32 segundos;

La Texas Space Commission otorgó una subvención para la construcción de un nuevo banco de pruebas.

Los objetivos futuros son aún más ambiciosos. Para satisfacer las demandas de los clientes, se requiere aumentar el tiempo de funcionamiento del motor de los segundos actuales a 6-15 minutos. Esto abrirá nuevos horizontes no solo para fines militares, sino también para la exploración espacial. Si Venus Aerospace cumple su plan, los vehículos que se desplazan a velocidad hipersónica se convertirán en una parte integral del transporte internacional y los sistemas de defensa.