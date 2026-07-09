La nueva apuesta de Portugal: llega un experto que aprecia a Ronaldo

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La nueva apuesta de Portugal: llega un experto que aprecia a Ronaldo

Una nueva era comienza para la selección de Portugal tras una decepcionante participación en la Copa del Mundo 2026. Tras la salida de Roberto Martínez, se dice que la dirección del equipo será confiada a un técnico experimentado.

Según el reconocido insider Fabrizio Romano, Portugal será dirigido por el exentrenador del Al-Nassr, Jorge Jesus.

Jesus reemplaza a Martínez

Se espera que Jorge Jesus, de 71 años, ocupe el lugar de Roberto Martínez como seleccionador nacional de Portugal.

Martínez dejó su cargo tras la derrota ante España en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El entrenador que trabajó con Ronaldo en el Al-Nassr

Jesus dirigió anteriormente al Al-Nassr, club donde juega Cristiano Ronaldo.

Según los informes, dejó el club saudí después de haberle dado el tan esperado título de liga.

Portugal eliminado prematuramente del Mundial

Portugal no pudo lograr los resultados esperados en la Copa del Mundo 2026.

El equipo fue eliminado tras perder 0-1 contra España en octavos de final. Tras este resultado, un cambio en el cuerpo técnico parecía casi inevitable.

¿Cómo comenzará la nueva etapa?

La experiencia de Jorge Jesus, su familiaridad con Ronaldo y su trayectoria en grandes clubes podrían significar el inicio de un nuevo proyecto para Portugal.

Ahora, la gran incógnita es cómo preparará este técnico de 71 años a Portugal para los próximos grandes torneos y si volverá a trabajar con Ronaldo en el mismo equipo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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