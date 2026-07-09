Roost: La nueva red social «lenta» que entrega mensajes a velocidad de paloma

·23·Tecnología
Roost: La nueva red social «lenta» que entrega mensajes a velocidad de paloma

Aunque la rapidez es el criterio principal en el mundo tecnológico actual, la nueva aplicación Roost contradice totalmente esta regla. Basada en el concepto de «slow-cial» (red social lenta), esta plataforma tiene como objetivo liberar a los usuarios de la presión de las notificaciones instantáneas. En la aplicación, los mensajes no se entregan en segundos, sino durante horas o días según la distancia real, utilizando aves virtuales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, los usuarios de Roost pueden elegir cuatro aves de sus «nidos» para enviar un mensaje. Cada tipo de ave tiene una velocidad de vuelo real: por ejemplo, un halcón entrega el mensaje mucho más rápido que un colibrí. Si el usuario desea ralentizar aún más la comunicación, puede enviar la carta a través de una tortuga o un caracol. Esto aporta un ritmo único y sinceridad a la comunicación digital.

Escapar del ruido digital

Según el creador de la aplicación, Logan Mendelsohn, cada acción en un smartphone hoy en día exige un resultado instantáneo, lo que genera una sensación de presión constante en las personas. Roost ofrece precisamente un respiro ante esta prisa. Al saber que sus mensajes no llegarán de inmediato, las personas prestan más atención y dan más significado a las palabras que escriben.

Iniciada originalmente como un simple proyecto de hobby, Roost alcanzó una popularidad viral en poco tiempo. Hace unas semanas, la aplicación tenía solo 10 000 usuarios, pero tras las discusiones en las redes sociales, esa cifra se acerca a los 300 000. Este «viejo estilo» de comunicación está despertando un gran interés, especialmente entre la generación más joven.

Medidas de seguridad y privacidad

Dado que Mendelsohn trabaja como gerente de seguridad en Ticketmaster en su vida cotidiana, ha puesto especial énfasis en proteger los datos personales de los usuarios en la nueva plataforma. Se han tomado las siguientes medidas para garantizar la seguridad en la aplicación:

  • En lugar de la dirección exacta del usuario, solo se muestra la ciudad donde vive;
  • La geolocalización precisa solo puede compartirse con personas seleccionadas cuando se activa la función de «amigos cercanos»;
  • Se han implementado filtros de anonimato y seguridad para interactuar con desconocidos.
Para los usuarios en Uzbekistán, esta aplicación también puede ser una experiencia interesante. Para aquellos cansados de las notificaciones constantes de Telegram o Instagram, Roost actúa como una «desintoxicación digital» única. Debido a las largas distancias, una paloma virtual enviada desde Taskent a Nueva York puede viajar durante varios días, convirtiendo sin duda la comunicación en un proceso esperado con ansias.

En conclusión, Roost no es solo un servicio de mensajería, sino el producto de una necesidad de detenerse un momento y tomar aire en la era de la tecnología. La aplicación enseña a las personas a centrarse en la calidad de la comunicación y a valorar cada palabra escrita.

RoostTecnologíaRed SocialSmartphoneInnovación
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Elon Musk presenta el modelo Grok 4.5: Nueva competencia en el mercado de la IAElon Musk presenta el modelo Grok 4.5: Nueva competencia en el mercado de la IAHoy, 00:53La revolución de ChatGPT en el mundo de la robótica: General Intuition marca una nueva eraLa revolución de ChatGPT en el mundo de la robótica: General Intuition marca una nueva eraHoy, 00:22Novedad en X: Elon Musk anuncia un nuevo método para combatir las noticias falsasNovedad en X: Elon Musk anuncia un nuevo método para combatir las noticias falsasAyer, 23:57Google Photos añade edición de vídeo mediante inteligencia artificialGoogle Photos añade edición de vídeo mediante inteligencia artificialAyer, 23:54OpenAI se prepara para presentar su modelo más potente, GPT-5.6OpenAI se prepara para presentar su modelo más potente, GPT-5.6Ayer, 22:56OpenAI presenta los nuevos modelos de voz GPT-Live: ahora la conversación es más naturalOpenAI presenta los nuevos modelos de voz GPT-Live: ahora la conversación es más naturalAyer, 22:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance