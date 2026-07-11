Decisión inesperada de Apple: la producción del iPhone 17 se reducirá drásticamente

Apple ha realizado cambios importantes en sus planes de producción para el iPhone 17, que se espera para el próximo año. Según la información más reciente, el gigante tecnológico se ha visto obligado a reducir el volumen de producción del modelo base en aproximadamente un tercio de lo previsto inicialmente. Esta decisión está directamente relacionada con los cambios económicos en el mercado de los smartphones y el aumento de los precios de los componentes. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el insider Fixed Focus Digital, Apple planeaba inicialmente reducir la carga en las líneas de producción en un 15 %. Sin embargo, durante esta semana, esa cifra aumentó al 33 %. Un paso tan drástico indica cambios significativos en la estrategia de la compañía para el próximo año.

El precio de los módulos de memoria se convierte en el problema principal

El aumento excesivo en el precio de los chips de memoria (RAM y memoria flash) se señala como la razón principal de la reducción de la producción. Dado que Apple utiliza módulos de memoria rápidos y de alta calidad en sus dispositivos, la volatilidad de los precios en el mercado de componentes afecta significativamente el costo de producción del smartphone. Para el modelo base iPhone 17, esta situación conduce a una disminución de la rentabilidad.

Cabe señalar que los modelos de gama alta, como el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, aún no se han visto afectados por tales restricciones. Las versiones Pro garantizan un alto margen para la empresa, es decir, la diferencia entre su costo de producción y su precio de venta es mayor. Por lo tanto, el encarecimiento de los componentes no afecta la rentabilidad de los modelos insignia tanto como al modelo base.

Política de precios y cambios futuros

Según ixbt.com, aunque Apple ha aumentado recientemente los precios de sus ordenadores y tabletas, intenta mantener la estabilidad de precios en el segmento de los smartphones. Sin embargo, el aumento del costo de los componentes podría no permitir mantener los precios bajos durante mucho tiempo. Los expertos predicen que los precios de los smartphones aumentarán considerablemente a partir de la serie iPhone 18.

Teniendo en cuenta la alta demanda de smartphones iPhone, una reducción en el volumen de producción podría provocar una escasez de modelos base o precios superiores a las expectativas oficiales en el futuro. Por el momento, Apple no ha hecho comentarios oficiales sobre esta información.

Como nota informativa, cabe mencionar que Fixed Focus Digital, quien difundió esta noticia, ya ha proporcionado información precisa sobre productos de Apple anteriormente. Es conocido especialmente por sus filtraciones sobre el diseño del iPhone SE4 y la cancelación del proyecto de smartphone plegable de la compañía.