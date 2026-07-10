La Unión Europea amenaza a Meta con multas por Facebook e Instagram

La Comisión Europea ha presentado graves acusaciones contra Meta, exigiendo una reforma radical de las funciones adictivas de las redes sociales Facebook e Instagram. De lo contrario, el gigante tecnológico se enfrenta a cuantiosas multas financieras. Estas medidas se llevan a cabo bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según las conclusiones de la Comisión Europea, Meta está dañando la salud humana al utilizar algoritmos diseñados para mantener a los usuarios en la plataforma el mayor tiempo posible. Se critican especialmente el desplazamiento infinito (infinite scroll), la reproducción automática de vídeos (autoplay), las notificaciones constantes y un sistema de recomendaciones excesivamente personalizado. Se señala que estas funciones ponen el cerebro del usuario en modo «piloto automático», creando un hábito de uso obligatorio e incontrolado de las redes sociales.

Salud mental y protección de menores

Las investigaciones han demostrado que Meta no ha evaluado suficientemente los riesgos que sus plataformas suponen para la salud física y mental de los usuarios, especialmente de los menores y los grupos vulnerables. La acusación de la Comisión afirma que la empresa ignoró las pruebas sobre el tiempo que los adolescentes pasan en Instagram y Facebook durante la noche. Se ha determinado que formatos como Reels y Stories refuerzan la sensación de dependencia en los jóvenes.

Según información de ixbt.com, las herramientas de gestión del tiempo introducidas por Meta han resultado ineficaces. Las restricciones activadas por defecto para los adolescentes son fáciles de eludir y no reducen significativamente el tiempo de uso real de la red social. Por ello, la Unión Europea exige que la empresa desactive el autoplay y el desplazamiento infinito en la configuración predeterminada, e implemente algoritmos orientados a la seguridad del usuario en lugar de a sus intereses.

Consecuencias financieras y presión global

Si las conclusiones de la Comisión Europea se confirman en la fase final, Meta podría ser sancionada con una multa de hasta el 6 % de su facturación global anual, lo que supondría pérdidas de miles de millones de dólares. Actualmente, se ha dado a la empresa la oportunidad de revisar las pruebas presentadas y presentar una respuesta oficial.

Cabe destacar que esta es la segunda conclusión grave que la Unión Europea emite contra Meta este año. En abril, la Comisión ya acusó a la empresa de no haber logrado limitar el acceso a la plataforma a menores de 13 años. Asimismo, en Estados Unidos, Meta se enfrenta a acusaciones similares: cuatro estados exigen una multa de 1,4 billones de dólares por haber descuidado la seguridad de los jóvenes.

Estos temas también son relevantes para los usuarios de Uzbekistán, ya que Instagram y Facebook son las redes sociales más populares en nuestro país. Estos cambios en Europa podrían, en el futuro, provocar modificaciones en las interfaces y algoritmos de las redes sociales en todo el mundo, incluida nuestra región.