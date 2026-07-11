Activación del sensor HotSpot oculto en las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 50

NVIDIA había decidido ocultar a los usuarios los datos de temperatura del GPU HotSpot (punto más caliente) en sus tarjetas gráficas de nueva generación GeForce RTX 50. Sin embargo, entusiastas de la tecnología encontraron una forma de eludir esta restricción y obtuvieron información preocupante sobre el estado real de funcionamiento del dispositivo. Este descubrimiento plantea serias dudas sobre la estabilidad a largo plazo de los nuevos procesadores gráficos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Inicialmente, muchos expertos pensaban que el sensor HotSpot estaba totalmente ausente en los modelos GeForce RTX 50, ya que programas de diagnóstico populares como GPU-Z, HWiNFO y MSI Afterburner no lograban detectar este indicador. Según información de ixbt.com, expertos del canal brasileño Paulo Gomes demostraron que el sensor está presente a nivel de hardware, pero simplemente bloqueado por software.

Para obtener esta información, los entusiastas utilizaron una versión modificada del software NVIDIA MODS (Modular Diagnostic Software), destinado exclusivamente para uso interno de NVIDIA. Este software se utiliza generalmente durante el proceso de fabricación para probar chips gráficos y módulos de memoria, y no es de acceso público.

Indicadores de temperatura peligrosos

Se seleccionó una tarjeta gráfica GeForce RTX 5070 Ti para el experimento y los resultados fueron inesperados. Mientras que los sensores convencionales mostraban la temperatura del procesador gráfico alrededor de 67-68 grados, el sensor HotSpot oculto registró una temperatura superior a los 100 grados, llegando incluso a los 107 grados. Tal temperatura elevada se considera crítica para los componentes electrónicos.

Los expertos señalan que una temperatura superior a 100 grados puede provocar un funcionamiento inestable de la tarjeta gráfica, apagones inesperados o una disminución del rendimiento. Lo peor es que un usuario común no puede identificar dónde está el problema a través de programas estándar, ya que el indicador de temperatura general parece normal.

Al desmontar la tarjeta gráfica para determinar la causa del problema, se descubrió que la pasta térmica aplicada de fábrica estaba parcialmente seca. Tras reemplazar la pasta térmica por una nueva, la temperatura del HotSpot bajó a 100 grados. Aunque esta cifra sigue siendo alta, se observó estabilidad en el funcionamiento del dispositivo.

Aunque la serie NVIDIA GeForce RTX 50, que también está llegando al mercado, promete un alto rendimiento, esta situación invita a los usuarios a ser cautelosos. Si su tarjeta gráfica se "congela" sin motivo durante juegos pesados o tareas gráficas, el problema podría ser este sobrecalentamiento oculto. Por ahora, NVIDIA no ha dado una explicación oficial sobre por qué bloqueó este sensor.