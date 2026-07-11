Crisis inesperada en el mercado informático: escasez de chips de memoria en 2027

Se espera que 2027 sea el periodo más difícil para los usuarios de todo el mundo que planean actualizar su hardware informático. Kwak Noh-Jung, director de la empresa surcoreana SK hynix, ha informado que el mercado mundial de chips de memoria podría enfrentarse a la escasez más grave de su historia. Esta situación provocará no solo un aumento drástico de los precios, sino también una falta de componentes. Así lo informa Ixbt.com informa .

En una entrevista con la agencia Reuters, el jefe de SK hynix predijo un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Según él, las capacidades de los fabricantes no serán suficientes para satisfacer la demanda de los clientes, y es muy probable que esta tendencia continúe incluso después de 2030. Tales pronósticos están causando serias preocupaciones en el mundo de la tecnología informática.

El impacto de la Inteligencia Artificial y la tecnología HBM

La causa principal de esta escasez global es el rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI). Los aceleradores de AI modernos, en particular los productos de NVIDIA y AMD, requieren grandes volúmenes de memoria HBM (High Bandwidth Memory) de alta velocidad. La producción de chips HBM es un proceso mucho más complejo y exigente en recursos que el de las memorias RAM DDR5 tradicionales.

Los chips HBM requieren procesos tecnológicos avanzados, métodos de empaquetado complejos y más obleas de silicio por cada módulo terminado. Por ello, los mayores fabricantes del mundo — SK hynix, Samsung Electronics y Micron Technology — están destinando gran parte de su capacidad a la producción de HBM. Esto reduce el volumen de chips de memoria tradicionales destinados a ordenadores y servidores comunes.

Precios y coyuntura del mercado

La situación del mercado también se ve complicada por los contratos a largo plazo entre grandes corporaciones. Al reservar las empresas gigantes sus capacidades de producción con antelación, se genera una escasez de chips para el comercio minorista y los compradores más pequeños. Según la empresa de análisis TrendForce, los precios contractuales de las memorias DRAM ya han comenzado a subir y se espera que este proceso continúe.

Esta noticia también es importante para el mercado de Uzbekistán, ya que el precio de los componentes de portátiles y ordenadores personales que llegan al país depende directamente de las cotizaciones del mercado mundial. El encarecimiento de los chips de memoria aumentará significativamente los costes de ensamblar nuevos sistemas o actualizar (upgrade) los ordenadores existentes.

En resumen, mientras los gigantes tecnológicos centran su atención en el lucrativo sector de la inteligencia artificial, los usuarios comunes tendrán que lidiar con precios altos y escasez. Los expertos aconsejan a quienes planean actualizar su equipo informático que completen este proceso antes de 2027 o que se preparen para un aumento de precios a largo plazo.