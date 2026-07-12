El hijo de Steve Jobs apuesta por la AI para tratar el cáncer

Reed Jobs, hijo del fundador de Apple Steve Jobs, lidera hoy un ambicioso proyecto en la intersección de la tecnología y la medicina. Más que apoyarse en su famoso apellido, prefiere hablar sobre la lucha contra el cáncer y los cambios revolucionarios en el campo de la biotecnología. Su empresa de capital de riesgo, Yosemite, se está convirtiendo en una fuerza líder en la financiación de la investigación oncológica y la creación de medicamentos de nueva generación. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En una entrevista con TechCrunch, Reed Jobs compartió el estado actual y los planes futuros de su proyecto Yosemite, lanzado en 2023. La empresa combina capital de riesgo tradicional con fondos benéficos para transformar la investigación académica en startups biotecnológicas comerciales. Este enfoque sirve como un puente crucial para llevar a la realidad las ideas surgidas en laboratorios universitarios.

La colaboración entre la AI y la oncología

Reed Jobs destaca que gran parte de las actividades de Yosemite están ocupadas actualmente por tecnologías de inteligencia artificial (AI). La AI acelera a niveles sin precedentes el descubrimiento de fármacos y el diseño de ensayos clínicos. Según él, los tratamientos contra el cáncer no están listos en los archivos de las grandes farmacéuticas, sino que deben crearse desde cero utilizando nuevos conocimientos y tecnologías.

La compañía está formando su segundo fondo de 350 millones de dólares, de los cuales un tercio se destinará directamente a startups creadas por el equipo de Yosemite. Estos proyectos, realizados en colaboración con universidades prestigiosas como Yale, Berkeley y Stanford, se centran en combatir los tipos de cáncer más complejos. Los fondos restantes se utilizarán para apoyar a empresas biotecnológicas prometedoras fundadas por otros equipos.

Métodos terapéuticos de nueva generación

Uno de los proyectos más interesantes en la cartera de Yosemite es la empresa Quarry. Esta startup trabaja en un método único llamado «proximidad inducida». En este proceso, el fármaco no solo bloquea las proteínas causantes de la enfermedad, sino que las arrastra físicamente hacia el sistema de degradación de la propia célula para eliminarlas. Se trata de un enfoque totalmente nuevo y más eficaz en la terapia contra el cáncer.

Reed Jobs sigue principios de apertura e innovación en su trabajo. Su equipo cuenta hoy con 17 expertos altamente cualificados que trabajan para llevar al mercado los últimos avances científicos en oncología. Actualmente, la expiración de patentes de muchos medicamentos populares abre nuevas puertas de oportunidad para empresas innovadoras como Yosemite.

Estos enfoques biotecnológicos también son de gran importancia para especialistas e inversores. En un momento en que los métodos de tratamiento del cáncer a nivel mundial se integran con tecnologías digitales, la experiencia de fondos como Yosemite muestra cómo será el futuro de la medicina. El hecho de que Reed Jobs continúe el legado tecnológico de su padre en el campo médico, salvando vidas humanas, es altamente valorado por los expertos del sector.