Xavi podría no volver al fútbol de clubes: reveló su nuevo objetivo

El exentrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, anunció que el próximo paso en su carrera podría ser una selección nacional en lugar de un club. El técnico español afirmó que este estilo de trabajo se adapta no solo a sus objetivos profesionales, sino también a su vida familiar.

Xavi no reveló qué selección nacional podría dirigir. Sin embargo, enumeró los grandes torneos en los que sueña participar como entrenador.

Xavi desea trabajar en una selección nacional

En una entrevista con RNE Audio, Xavi expresó que está considerando seriamente la opción de dirigir una selección nacional en el futuro.

«Mi siguiente paso podría ser una selección. Me encaja. Es lo que quiero», declaró el técnico.

Según sus palabras, la presión constante y el calendario apretado en un club no le permiten pasar suficiente tiempo con sus familiares.

Hay razones familiares detrás de la decisión

El entrenador de 45 años destacó que tiene hijos pequeños y desea continuar su carrera de una manera compatible con su familia.

«Tengo familia y niños pequeños. Trabajar en un club no me permite pasar tiempo con ellos. Lo puedo decir abiertamente», comentó Xavi.

En las selecciones nacionales, el número de partidos y entrenamientos es menor que en los clubes. Por ello, Xavi considera el trabajo en una selección como una opción más cómoda para él.

Enumeró cuatro grandes torneos

Xavi no ocultó que está dispuesto a dirigir no solo a una selección europea, sino también a una de otro continente en el futuro.

El técnico señaló que le gustaría participar en los siguientes torneos como entrenador:

la Copa del Mundo;

la Eurocopa;

la Copa Africana de Naciones;

la Copa Asiática.

Esta declaración indica que Xavi también podría considerar ofertas de selecciones nacionales fuera de Europa.

Ganador de dos títulos con el FC Barcelona

Xavi fue nombrado entrenador del FC Barcelona en noviembre de 2021. Estuvo dos años y medio al frente de los catalanes.

Bajo su mando, el FC Barcelona ganó:

el campeonato de España (La Liga);

la Supercopa de España.

Sin embargo, en 2024, la directiva del club destituyó a Xavi. Desde entonces, el técnico no ha dirigido a ningún otro equipo.

Ahora, la gran incógnita es qué selección nacional le hará la primera oferta a Xavi. Su próximo destino podría ser Europa, Asia o incluso África.