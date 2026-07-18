Funcionarios estadounidenses autorizados a usar TikTok en sus teléfonos de trabajo

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Funcionarios estadounidenses autorizados a usar TikTok en sus teléfonos de trabajo

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha permitido a los funcionarios federales volver a descargar y utilizar la aplicación TikTok en los dispositivos proporcionados por el gobierno. Esta decisión marca el levantamiento de la estricta prohibición impuesta en 2022 por motivos de seguridad nacional e inicia una nueva era en la política tecnológica del país. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según la agencia Reuters, el Departamento de Justicia ha declarado que dicha prohibición ya no está en vigor. La razón principal es el traslado de las operaciones de TikTok en los Estados Unidos a una nueva empresa conjunta. Como parte de este acuerdo, grandes empresas como Oracle, Silver Lake y MGX han asumido la responsabilidad de garantizar la seguridad de la plataforma.

Garantías de seguridad y nueva estructura de propiedad

De acuerdo con el nuevo pacto, Oracle actuará como socio principal de seguridad de la empresa conjunta. Esto sirve para garantizar la privacidad de los datos de los usuarios y prevenir interferencias externas. ByteDance, el antiguo propietario de la aplicación, solo conserva una participación del 19,9 % en la nueva estructura.

La nota oficial del Departamento de Justicia señala que el presidente Donald Trump ha autorizado a los empleados de los órganos del poder ejecutivo a instalar la aplicación TikTok en sus dispositivos oficiales. Sin embargo, este proceso debe realizarse de acuerdo con la decisión interna de cada agencia y las políticas vigentes en el lugar de trabajo.

Cabe recordar que en 2022 se aprobó una ley que prohibía a los funcionarios utilizar esta aplicación debido a preocupaciones sobre un posible espionaje a través de TikTok. Posteriormente, estas restricciones se ampliaron a nivel nacional, llegando al punto de bloquear la aplicación por completo.

El impacto de los cambios políticos

Curiosamente, después de que la ley entrara en vigor a principios del año pasado, TikTok suspendió brevemente sus operaciones en los Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump logró retrasar este proceso en varias ocasiones y pidió a los proveedores de servicios que restablecieran el acceso a la aplicación. La decisión actual se considera la continuación lógica de esta voluntad política.

Esta noticia también es importante para los usuarios de Uzbekistán, ya que la flexibilización de la situación de TikTok en la mayor economía y centro tecnológico del mundo podría aumentar la influencia global de la plataforma y la confianza en sus estándares de seguridad. Es probable que estos cambios en los Estados Unidos también influyan en las decisiones de los reguladores de otros países.

En conclusión, los grandes debates políticos y legales en torno a TikTok parecen haberse resuelto, por ahora, a favor del gobierno estadounidense. Bajo el control de gigantes locales como Oracle, la aplicación ha sido considerada segura no solo para los usuarios comunes, sino también para los funcionarios públicos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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