¿Quién necesita el bronce? Inglaterra y Francia con ánimos distintos

Ante el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo, reinan ánimos distintos en los campamentos de Inglaterra y Francia. Mientras los franceses ven este partido como una obligación, Thomas Tuchel y sus pupilos podrían saltar al campo por su mejor resultado en 60 años.

Sin embargo, en Francia también hay una motivación oculta: este será el último partido de Didier Deschamps como seleccionador nacional.

Los franceses no quieren jugar por el bronce

Francia perdió 0-2 ante España en semifinales y quedó fuera de la lucha por el título. Ahora, el equipo se enfrentará a Inglaterra en Miami por el tercer puesto. Inglaterra, por su parte, perdió 1-2 ante Argentina en semifinales.

Deschamps habló abiertamente sobre el partido por el bronce, admitiendo que no es un encuentro en el que ambos equipos deseen participar.

«No es un partido que prefiramos jugar, pero existe».

El defensa Ibrahima Konaté expresó una opinión similar. Según él, el objetivo de los jugadores no era el tercer puesto, pero ahora no les queda otra opción.

Surge una motivación inesperada para Francia

Las declaraciones de los jugadores franceses dan la impresión de que les falta entusiasmo. Pero Konaté también dijo que el equipo intentará ganar para darle a Deschamps un regalo de despedida digno.

Este encuentro será el último partido de Deschamps al mando de la selección francesa. Por ello, la medalla de bronce podría convertirse en una oportunidad para que los franceses despidan al entrenador con una victoria.

Inglaterra, cerca de un resultado esperado desde 1966

Tuchel también calificó inicialmente el partido por el tercer puesto como un encuentro que los jugadores no desean. A pesar de ello, subrayó que Inglaterra debe responder dignamente tras la dolorosa derrota en semifinales.

Si Inglaterra logra la medalla de bronce, será el mejor resultado de la selección en una Copa del Mundo desde el título de 1966. Además, los ingleses podrían terminar por primera vez en la historia en el tercer puesto de un mundial disputado fuera de Gran Bretaña.

En este aspecto, la motivación de los pupilos de Tuchel parece superior a la de los franceses. Pero el golpe psicológico de la semifinal, el cansancio y los posibles cambios en la alineación podrían afectar el ritmo de juego.

¿Es necesario el partido por el tercer puesto?

El partido por el bronce se mantiene como tradición en la Copa del Mundo. Sin embargo, la necesidad de tal encuentro en el fútbol siempre está a debate.

Por un lado, permite a los equipos derrotados en semifinales terminar el torneo con una victoria, dar oportunidad a jugadores con menos minutos y determinar oficialmente el tercer puesto.

Por otro lado, exigir otro partido a jugadores que han perdido su objetivo principal aumenta el riesgo de lesiones y fatiga. En la Eurocopa, el último partido por el bronce se jugó en 1980, tras lo cual la UEFA abandonó este encuentro.

¿Quién mostrará más ganas en el campo?

Sobre el papel, la posibilidad de que Inglaterra logre un resultado histórico parece una motivación más fuerte. Francia, por su parte, luchará para despedir a su entrenador con una victoria.

Por eso, este «partido que nadie quiere» podría convertirse en un duelo inesperadamente intenso. La final de bronce a veces resulta ser una prueba de carácter, no un partido de consolación.

¿Cree usted que es obligatorio celebrar un partido aparte por el tercer puesto en la Copa del Mundo?