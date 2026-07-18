Hubble y James Webb descubren un agujero negro con la órbita más larga del universo

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Hubble y James Webb descubren un agujero negro con la órbita más larga del universo

Los astrónomos han realizado un descubrimiento inesperado en el centro de Omega Centauri, uno de los cúmulos estelares más grandes y densos de la Vía Láctea. Gracias a las investigaciones realizadas por los telescopios espaciales Hubble y James Webb de la NASA, se identificó un agujero negro de masa estelar que se desplaza en una órbita extremadamente inusual. Este hallazgo podría cambiar las percepciones sobre la formación de los objetos más misteriosos del universo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información publicada en The Astrophysical Journal Letters, el objeto recién descubierto fue nombrado oMEGACat BH-2. Este agujero negro se encuentra a unos 18 000 años luz de la Tierra y posee una naturaleza «oculta» única. Aunque los científicos no pueden verlo directamente, probaron su existencia analizando la trayectoria de movimiento de la estrella visible que orbita a su alrededor.

Una órbita récord de 94 años

El aspecto más sorprendente de este sistema es su periodo orbital. Al estudiar los datos de archivo del telescopio Hubble desde 2002 hasta 2023, los investigadores determinaron que la estrella visible tarda exactamente 94 años en completar una vuelta alrededor del agujero negro. Este es el periodo orbital más largo conocido actualmente en la ciencia para sistemas binarios.

Según los cálculos de los científicos, la masa de la estrella visible en el sistema es 0,78 veces la del Sol, mientras que la de su compañero invisible, el agujero negro, es 4,46 veces mayor. Estos indicadores descartan por completo la posibilidad de que se trate de una estrella de neutrones, ya que es mucho más pesado que el límite de masa definido para estas.

Los misterios de Omega Centauri y planes futuros

El cúmulo Omega Centauri contiene cerca de 10 millones de estrellas. Anteriormente, los científicos suponían que allí existía un agujero negro de masa intermedia, pero encontrar objetos más pequeños como oMEGACat BH-2 ha sido mucho más difícil. La razón es que estos agujeros negros no emiten radiación de rayos X o radio cuando no están absorbiendo materia, permaneciendo casi imperceptibles.

Los investigadores creen que este sistema binario no se formó en el nacimiento de las estrellas, sino posteriormente, como resultado de colisiones dinámicas dentro del cúmulo denso. Estudiar tales objetos es crucial para comprender las fuentes de ondas gravitacionales. Con el futuro lanzamiento del Nancy Grace Roman Space Telescope, se espera que la búsqueda de estos agujeros negros ocultos se amplíe aún más.

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Abror Shuhratov
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