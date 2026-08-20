Xiaomi deja de ofrecer soporte de software para varios smartphones y tablets populares

Xiaomi ha modificado su política de actualizaciones de software para sus dispositivos y ha añadido varios gadgets populares a su lista EOL (End of Life). Según informa ixbt.com, los modelos que han llegado a esta etapa ya no recibirán soporte oficial de software. Esto afectará inevitablemente a la seguridad de los dispositivos y a sus futuras funciones para los usuarios. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

La lista actualizada publicada incluye un total de seis modelos populares, entre ellos el Xiaomi 12S Pro, de categoría flagship, y el Redmi Note 12R, muy extendido entre los compradores del segmento económico. Los propietarios de estos dispositivos ya no podrán recibir actualizaciones periódicas de HyperOS ni parches de seguridad mensuales.

¿Qué modelos han perdido el soporte?

De acuerdo con la política de la compañía, se ha elaborado una lista concreta de los gadgets que han llegado al final de su vida útil. Los siguientes dispositivos han obtenido oficialmente el estado EOL:

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Lite

Redmi Pad SE

Redmi Note 12R

Redmi 12R

Redmi 12 5G

Todos estos dispositivos han completado su ciclo de vida y pasan a una etapa de funcionamiento independiente desde el punto de vista del software.

Cabe señalar que el funcionamiento de los gadgets incluidos en esta lista no cambiará: seguirán realizando sus funciones habituales. Sin embargo, con el tiempo aumentará su vulnerabilidad frente a nuevas ciberamenazas, y las nuevas funciones que se incorporen a las próximas versiones de HyperOS no llegarán a estos modelos.

No obstante, en caso de amenazas de seguridad extremadamente graves, Xiaomi podría lanzar excepcionalmente parches de emergencia específicos para los dispositivos que ya no cuentan con soporte oficial. Aun así, los usuarios que prioricen las funciones modernas y un alto nivel de protección deberían plantearse cambiar a modelos más recientes en un futuro próximo.