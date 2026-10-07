Arabia Saudita derrota a los EAU en la final de la Copa del Golfo

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Arabia Saudita derrota a los EAU en la final de la Copa del Golfo

Una de las competiciones más prestigiosas de la región árabe — la Copa del Golfo llegó a su fase decisiva. En la final por las medallas de oro del torneo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se enfrentaron. En un duelo intenso, los saudíes ganaron 2-0, levantando el trofeo.

El destino del partido se decidió prácticamente en el primer cuarto de hora. Aprovechando los espacios en la defensa rival, los saudíes marcaron dos goles rápidos y controlaron el juego hasta el final.

Blitzkrieg de 3 minutos: ¿Cómo fueron los goles?

Muy activos desde el inicio, Arabia Saudita tomó la ventaja gracias a un ritmo frenético:

  • Primer gol de Al Hammami (minuto 11): En el minuto 11, Al Hammami culminó un ataque peligroso con un disparo preciso para abrir el marcador (1-0);

  • Segundo gol de Al Buraykan (minuto 14): Tres minutos después, en el minuto 14, tras una asistencia de Nasser Al-Dawsari, el delantero Firas Al Buraykan anotó para poner el 2-0;

  • La debilidad de los EAU: Impactados desde el inicio, los jugadores de los EAU no pudieron superar la portería defendida por Mohammed Al-Owais, a pesar de sus intentos por remontar.

Ficha del partido y alineaciones:

  • Copa del Golfo. Final

  • Arabia Saudita – EAU 2-0

  • Goles: Al Hammami (11), Al Buraykan (14).

Alineaciones:

  • Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais, Al Tambakti (Al Salim, 90), Al Amri, Al Harbi, Al Shamat, Kanno (Al Hamdan, 80), Al Haybari, Nasser Al-Dawsari, Al Hammami (Takri, 90), Firas Al Buraykan, Abu Al Shamat (Hamad, 80).

  • EAU: Khalid, Aladdin, Pimenta, Meloni (Saleh, 46), Amaral, Koulibaly, Fayez, Oliveira (Akonnor, 46), Nicolás Giménez (Peira, 64), Bala, Camara (Sultan Adil, 59).

Victoria táctica y defensa sólida

En la segunda parte, a pesar de los cuatro cambios realizados por el entrenador de los EAU para reforzar el ataque, la defensa saudí y el mediocampo liderado por Mohamed Kanno no dieron opciones al rival.

Con esta victoria, la selección de Arabia Saudita reafirma su dominio regional y entrega un trofeo muy esperado a sus aficionados.

Copa del GolfoArabia SauditaEmiratos Árabes UnidosFútbolFinal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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