Se produce un incidente durante la prueba del cohete Sebit surcoreano

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Se produce un incidente durante la prueba del cohete Sebit surcoreano

La empresa aeroespacial surcoreana Innospace realizó el primer vuelo de prueba de su cohete suborbital polivalente Sebit. Sin embargo, el vehículo que se dirigía al espacio se desvió de la trayectoria prevista, por lo que el vuelo fue interrumpido. Según ixbt.com, este tipo de pruebas es fundamental para detectar deficiencias tecnológicas y mejorar el sistema en el futuro. Sobre este hecho, Ixbt.com informa de que.

Este histórico vuelo de prueba debía realizarse con éxito el 19 de agosto a las 16:30, hora local, desde el Centro Espacial de Alcântara, en Brasil. Sebit despegó con éxito desde su plataforma de lanzamiento privada y puso en marcha el motor en régimen nominal. No obstante, en las primeras etapas del vuelo, los sistemas de control detectaron una desviación de la trayectoria.

Medidas de seguridad y destrucción del cohete

El centro espacial cumplió estrictamente las normas de seguridad y, para prevenir situaciones de emergencia, la Fuerza Aérea Brasileña activó el sistema de terminación de vuelo en caso de emergencia FTS (Flight Termination System). Una vez activado el mecanismo, el cohete cayó en una zona marítima segura previamente definida.

Aunque la misión fue interrumpida antes de llegar a su fin, los especialistas de Innospace lograron recopilar importantes datos de telemetría del incidente. En particular, obtuvieron información valiosa sobre el complejo de lanzamiento, el sistema de propulsión y los sistemas de guiado, navegación y control.

Cooperación y planes futuros

La prueba se realizó en colaboración con ALADA, una empresa estatal brasileña creada específicamente para ampliar el uso comercial de la infraestructura aeroespacial del país. La Fuerza Aérea Brasileña también participó directamente en la coordinación de la operación.

Los ingenieros de Innospace ya han comenzado a analizar en profundidad todos los datos de telemetría recopilados para determinar las causas de la desviación de trayectoria. Está previsto que los resultados de la investigación se utilicen para mejorar el software y el diseño del cohete Sebit, así como para aumentar la fiabilidad y estabilidad de sus futuros vuelos.

SebitInnospacePrueba De CoheteTecnologías AeroespacialesBrasil
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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