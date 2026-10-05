Suspensión de visados para uzbekos: ¿por qué Letonia tomó esta iniciativa?

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Suspensión de visados para uzbekos: ¿por qué Letonia tomó esta iniciativa?

En Letonia, uno de los principales países bálticos, se ha presentado una iniciativa para suspender temporalmente la emisión de visados de entrada a los ciudadanos uzbekos. Así lo informó « Fergana » la agencia de noticias, basándose en el portal local Jauns.lv .

Esta propuesta, preparada por el Ministerio del Interior del país, se explica por las infracciones registradas recientemente en las que participaron algunas personas que ingresaron al país.

« Estamos obligados a actuar »: La postura firme del ministro

El ministro letón del Interior, Janis Dombrava, subraya que las restricciones deben introducirse para reevaluar las medidas de seguridad:

« Estamos obligados a actuar de inmediato. Por ello, proponemos suspender temporalmente la emisión de visados a ciudadanos uzbekos durante un periodo determinado y utilizar este tiempo para fortalecer la cooperación con la parte uzbeka. El objetivo principal es evitar que entren en territorio letón personas que puedan amenazar el orden público y la seguridad ».

Según los medios locales, esta decisión fue motivada por varios delitos en los que participaron ciudadanos uzbekos, incluidos actos ilegales contra menores. Sin embargo, el ministerio aún no ha revelado cifras precisas ni estadísticas completas sobre estos casos.

¿Ha entrado en vigor la iniciativa? Desacuerdos en el gobierno

Es importante señalar que la propuesta de suspender los visados aún no ha pasado a la etapa práctica y no ha entrado en vigor:

  • La coalición rechazó: Janis Dombrava intentó incluir este asunto en la agenda de la reunión del Consejo de Ministros del 29 de septiembre. Sin embargo, en la última reunión antes de las elecciones parlamentarias (Saeima), los socios de la coalición gubernamental no apoyaron la inclusión de esta iniciativa en la agenda;

  • Base legal: BB.lv la publicación aclara que el Ministerio del Interior basa su iniciativa en el artículo 8, parte 2, de la ley nacional de inmigración;

  • Discusiones futuras: El ministro espera que este asunto sea reexaminado en una de las próximas reuniones del nuevo gobierno.

¿Cuál es la reacción oficial?

Actualmente, no ha habido ninguna reacción oficial por parte de la Embajada de la República de Uzbekistán en Letonia ni del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre esta declaración del funcionario letón.

La evolución de la situación depende directamente de la política migratoria del nuevo gobierno y parlamento de Letonia, así como de los diálogos diplomáticos bilaterales.

LetoniaUzbekistánJanis DombravaMinisterio del InteriorVisado
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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