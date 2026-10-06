Vivo V80 presentado: batería masiva y cámara Zeiss

El segmento de los smartphones de gama media se enriquece con un nuevo modelo que cuenta con características avanzadas. Lanzado oficialmente en el mercado indio, el nuevo Vivo V80 integra un rendimiento excepcionalmente alto para su clase, incluyendo óptica de nivel profesional y una capacidad de batería récord. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, este smartphone ya ha captado la atención de los compradores gracias a sus capacidades técnicas. El dispositivo destaca por integrar plenamente las tecnologías modernas y las demandas de los usuarios. Los expertos han elogiado especialmente la capacidad de albergar un rendimiento tan grande en un cuerpo compacto.

Pantalla y rendimiento

El nuevo Vivo V80 está equipado en la parte frontal con una pantalla AMOLED de alta calidad de 6,59 pulgadas. La resolución de la pantalla admite el formato Full HD+ y la tasa de refresco alcanza los 144 Hz. Además, se anuncia un impresionante brillo máximo de 5000 nit, lo que permite una lectura cómoda incluso bajo la luz solar directa. El lector de huellas dactilares está integrado bajo la pantalla, siguiendo las tendencias actuales.

La plataforma de hardware del dispositivo se basa en el eficiente procesador Snapdragon 7 Gen 4. Como software, se ha elegido la interfaz OriginOS 7 basada en Android 17, una de las versiones más recientes. Esta combinación garantiza una ejecución rápida de las aplicaciones y la estabilidad del sistema.

Óptica y autonomía

Uno de los aspectos más destacados del smartphone es su avanzado bloque de cámaras, creado en colaboración con la reconocida marca Zeiss. La cámara principal cuenta con un sensor Sony LYT-700V de 50 MP con enfoque automático y estabilización óptica de imagen. También incluye un módulo teleobjetivo Sony IMX882 de 50 MP con zoom óptico 3x y estabilización óptica, además de un sensor ultra gran angular de 8 MP. La cámara frontal también está equipada con un sensor de alta resolución de 50 MP.

Otro aspecto sorprendente de las especificaciones técnicas es su batería. En un cuerpo delgado de solo 7,79 mm de grosor, se ha integrado una batería masiva de 7200 mAh. El dispositivo admite tecnología de carga rápida de 90 W. Con un peso de 210 g, el smartphone cuenta con un marco lateral de aluminio y un panel trasero de cristal.

Según la información proporcionada, el modelo cuenta con la norma de protección IP69 contra agua y polvo. Los usuarios también disponen de chip NFC, soporte para eSIM, Wi-Fi de doble banda y conectividad inalámbrica Bluetooth 5.4. Por el momento, el fabricante no ha anunciado los precios oficiales del Vivo V80.