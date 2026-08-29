¿Qué nota recibió Abdukodir Khusanov tras la gran victoria de ayer?

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¿Qué nota recibió Abdukodir Khusanov tras la gran victoria de ayer?

El vigente campeón de la Premier League, Manchester Citylogró una victoria contundente por 4-1 como visitante ante el Crystal Palace. En el encuentro, nuestro compatriota Abdukodir Khusanov fue titular y se mostró activo y sólido en el lateral derecho de la defensa.

El futbolista uzbeko de 22 años jugó hasta el minuto 89, cumpliendo con creces su labor antes de ser sustituido por decisión técnica.

La actuación sólida de Khusanov en la banda

El prestigioso portal de estadísticas mundial Sofascore evaluó el desempeño de cada jugador en este partido mediante cifras e indicadores precisos:

  • Puntuación otorgada a Khusanov: Los expertos del portal valoraron el juego útil de Abdukodir Khusanov, tanto en defensa como en ataque, con 7,1 puntos ;

  • Velocidad y disciplina: El defensa se mostró firme en los duelos individuales contra los extremos rivales y no cometió errores posicionales durante 89 minutos;

  • Confianza del entrenador: La titularidad de Khusanov en el lateral derecho demuestra que se está convirtiendo en una pieza clave en el esquema táctico del equipo.

Sofascore: Puntuaciones completas de los jugadores delManchester City

  • Rayan Cherki — 8,6 (Jugador del partido, autor de un doblete);

  • Erling Haaland — 8,1 (Líder del ataque, 2 goles);

  • Rúben Dias — 7,7;

  • Marc Guéhi — 7,7;

  • Elliot Anderson — 7,7;

  • Abdukodir Khusanov — 7,1;

  • Phil Foden — 6,9;

  • Joško Gvardiol — 6,6;

  • Gianluigi Donnarumma — 6,4;

  • Antoine Semenyo — 6,3;

  • Nico O'Reilly — 6,3.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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