Ishimbayev revela sus secretos antes del choque histórico contra el luchador uzbeko

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Ishimbayev revela sus secretos antes del choque histórico contra el luchador uzbeko

La ciudad rusa de Ufá acogerá el próximo gran torneo de la prestigiosa liga Prime FL que ofrece combates sin cuartel. En la pelea estelar de la velada, el actual campeón de 77 kg, Ilnar «Hunter» Ishimbayev, subirá al octágono contra nuestro compatriota Bobur «Qarshilik» Qurbonov por el cinturón vacante de peso medio (hasta 84 kg).

Originalmente, Ishimbayev debía enfrentarse ese día a Khamzat Kuriyev, apodado «Maestro», en una revancha. Sin embargo, a una semana del combate, el rival sufrió una lesión grave y los organizadores invitaron de urgencia al experimentado noqueador uzbeko Bobur Qurbonov.

«El físico de Qurbonov me hizo pensar»: La confesión de Hunter

Ilnar Ishimbayev reveló las razones por las que aceptó este peligroso combate a pesar del cambio de rival a última hora:

  • Reacción al cambio de oponente: «La salida de Khamzat casi no me sorprendió, hoy en día todo cambia muy rápido. Por supuesto, la pelea contra Kuriyev era muy esperada por los fans, pero estas situaciones ocurren en el deporte;

  • Diferencia de peso y envergadura: Cuando llegó la propuesta sobre Bobur Qurbonov, lo primero que me hizo pensar fue su físico. Su peso natural no es de 84 kg, sino que supera los 93 kg. Ese ni siquiera es mi peso base;

  • Precaución y estrategia: Llevo medio año sin pelear y extraño el octágono. Sopesé los pros y los contras antes de aceptar. Ahora seré más precavido contra Qurbonov, no quiero probar la potencia de golpeo de un luchador más pesado. Además, es un enfrentamiento de nivel internacional».

Al borde de un nuevo récord en la historia de las peleas a mano limpia

Este duelo le ofrece a «Hunter» no solo una victoria más, sino la oportunidad de registrar un resultado histórico:

  • La posibilidad de ser doble campeón: Actualmente campeón de peso wélter (77 kg), si Ilnar Ishimbayev triunfa en este combate, se convertirá en el primer atleta en la historia de las peleas a mano limpia en ser campeón en dos categorías de peso simultáneamente;

  • El plan del luchador uzbeko: Bobur «Qarshilik» Qurbonov, a pesar del aviso a corto plazo, tiene como objetivo derrotar al favorito para llevarse el cinturón de la Prime FL a Uzbekistán.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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