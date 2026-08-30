Apple modifica el calendario de ventas de los smartphones iPhone 18

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Apple modifica el calendario de ventas de los smartphones iPhone 18

Se espera que Apple modifique su calendario de ventas tradicional, ajustando la fecha de inicio de los pedidos anticipados para los futuros smartphones iPhone 18. Según información de fuentes fiables citadas por MacWorld, el calendario de este año difiere de la rutina habitual debido a que coincide con un día de conmemoración en EE. UU. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los anuncios oficiales, la presentación tradicional de otoño donde se mostrarán los nuevos dispositivos está programada para el 9 de septiembre. Sin embargo, se ha revelado que el proceso de pedido anticipado no comenzará el viernes posterior a la presentación, como es habitual, sino el sábado 12 de septiembre.

Razones del cambio de calendario

Este cambio se debe al día de conmemoración de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EE. UU. Dado que el viernes coincide con esta fecha de duelo, la empresa decidió posponer el inicio de las ventas un día por razones de seguridad y ética.

Cabe destacar que no es la primera vez que Apple se enfrenta a esta situación. En 2015 ocurrió un caso similar, cuando los pedidos anticipados para los modelos iPhone 6s y iPhone 6s Plus se abrieron un sábado por la misma razón.

Otros dispositivos esperados

En la gran presentación del 9 de septiembre, se espera que la empresa muestre no solo su línea principal de smartphones, sino también varios dispositivos importantes. Entre ellos se incluyen los relojes inteligentes Apple Watch Series 12 y Watch Ultra 4.

Además, se espera que el iPhone Ultra con diseño plegable, una novedad histórica que genera gran interés en el mundo tecnológico, también se presente en el evento. Sin embargo, la fecha de lanzamiento de este innovador dispositivo podría diferir de la de los otros modelos.

Según algunas informaciones, el proceso de recepción de pedidos para el primer smartphone plegable está previsto solo para la segunda quincena de septiembre. Esto indica que los procesos de fabricación y comercialización de este nuevo tipo de gadget se llevarán a cabo por etapas específicas.

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Abror Shuhratov
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