En EE. UU. capturan animales salvajes desde helicópteros

En los Estados Unidos, se utilizan helicópteros para capturar y estudiar animales salvajes. Estas operaciones son realizadas por expertos en conservación y científicos con diversos fines.

Entre otras cosas, se movilizan equipos especiales para reubicar animales, verificar su salud, tomar muestras para investigaciones científicas o instalar rastreadores GPS para monitorear sus movimientos.

En algunas operaciones, un experto captura al animal desde el helicóptero utilizando una cuerda o red especial. Este método permite capturar de forma segura a animales salvajes grandes y ágiles.

En este proceso, la habilidad del piloto del helicóptero es fundamental. Debe maniobrar la aeronave con precisión, teniendo en cuenta los movimientos del animal en tierra y del experto a bordo.

Asimismo, las operaciones se llevan a cabo bajo normas estrictas para minimizar los riesgos tanto para los animales como para los especialistas.