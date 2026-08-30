Un ferry vuelca frente a las costas de Chipre: hay víctimas

·5·Mundo
Un ferry vuelca frente a las costas de Chipre: hay víctimas

Un ferry que transportaba pasajeros se hundió cerca de las costas del norte de Chipre. Había 279 pasajeros a bordo. Se ha informado de víctimas mortales tras el incidente. Así lo reportó NUR.KZ .

Según se ha informado, el barco con 279 pasajeros comenzó a hundirse a entre 2 y 2,5 kilómetros de la costa de la ciudad de Girne.

El capitán informó que el barco comenzó a hacer agua y luego volcó.

Actualmente se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate. Embarcaciones que se encontraban cerca del lugar del accidente han llegado para ayudar a los pasajeros afectados.

Las autoridades de la república no reconocida han confirmado que varias personas a bordo del barco volcado han fallecido.

Las personas esperan la ayuda de los rescatistas en el barco que se está hundiendo.
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