Conflicto secreto entre EE. UU. y ASML: ¿ha empezado China a producir los chips más avanzados?

Ha surgido un serio conflicto entre el gobierno de Estados Unidos y ASML, una de las empresas tecnológicas más valiosas del mundo, con sede en los Países Bajos. La administración de Washington teme que una de las máquinas EUV (litografía ultravioleta extrema), capaces de imprimir los microchips más complejos del mundo, haya caído en manos de China. Así lo informa Bloomberg basándose en sus fuentes. Techcrunch.com reporta .

El Secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, planteó este asunto en una reunión con la dirección de ASML. Si esta información se confirma, sería la mayor violación del sistema de control de exportaciones establecido por EE. UU. durante años. El hecho es que ASML es la única empresa en el mundo que fabrica equipos EUV, sin los cuales es imposible producir los procesadores más modernos para gigantes como NVIDIA, Apple o Intel.

Acusaciones no probadas y posición de ASML

Los funcionarios estadounidenses afirman tener pruebas de que ASML suministró componentes y equipos de transporte relacionados con la tecnología EUV a China. Sin embargo, hasta ahora, estas pruebas no han sido presentadas ni al público ni a la propia empresa neerlandesa. Los representantes de ASML insisten firmemente en que tales máquinas no existen en territorio chino y que nunca han sido entregadas.

Según el CEO Christophe Fouquet, ASML controla estrictamente cada dispositivo que desarrolla. O están siendo utilizados activamente por los clientes, o han sido desmantelados y devueltos a la empresa. Fouquet destaca que es imposible copiar la tecnología EUV o adquirirla mediante «ingeniería inversa» (reverse-engineering), ya que solo la creación de la fuente de luz requirió 20 años y miles de millones de dólares.

Consecuencias geopolíticas y económicas

ASML es actualmente la empresa pública más valiosa de Europa, con un valor de mercado superior a los 700 mil millones de dólares. La empresa solo tiene permiso para vender a China equipos DUV (ultravioleta profundo) de generaciones anteriores. Estas ventas representan casi el 20 % de los ingresos de la compañía. Según los expertos, no tendría sentido que ASML pusiera en riesgo su reputación internacional y sus principales fuentes de ingresos por una sola venta ilegal.

No obstante, el gobierno de EE. UU. está intensificando la presión para mantener su superioridad tecnológica. Washington ha comenzado incluso a financiar startups como xLight, que podrían limitar el monopolio de ASML. Estas acciones demuestran una vez más que la competencia en la industria global de chips se ha convertido no solo en un asunto económico, sino en una cuestión de seguridad nacional.

Los equipos EUV son considerados los sistemas técnicos más complejos del mundo ;

ASML posee un monopolio absoluto en este sector ;

Que China posea esta tecnología amenaza el liderazgo de EE. UU. en el campo de la AI.

Por ahora, la situación sigue siendo incierta. Si EE. UU. no puede probar sus acusaciones, esto podría dañar la confianza entre los dos países aliados. Pero si China realmente ha obtenido esta tecnología, es inevitable que el equilibrio de poder en el mercado tecnológico mundial cambie por completo.