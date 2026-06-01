Se simplifica el proceso de obtención de títulos científicos en Uzbekistán

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Se simplifica el proceso de obtención de títulos científicos en Uzbekistán

De acuerdo con un decreto presidencial, a partir de 2027 se introducirán importantes simplificaciones en el procedimiento para obtener títulos científicos en Uzbekistán. En consecuencia, se eliminarán gradualmente ciertos requisitos redundantes para la obtención de los grados de PhD y DSc.

En particular, ya no serán obligatorios el examen de lengua extranjera, la publicación por separado de resúmenes, la publicación de monografías ni ciertos procesos de examen realizados por la Comisión Superior de Atestación (HAC).

Asimismo, se ha establecido que los diplomas de los científicos que obtuvieron sus títulos en países extranjeros serán reconocidos directamente en Uzbekistán sin procedimientos adicionales, lo que reduce la burocracia.

Según las autoridades, estos cambios servirán para simplificar el sistema científico, atraer a más jóvenes talentos a la investigación y crear condiciones favorables para los investigadores.

Se espera que el nuevo procedimiento también tenga un impacto positivo en la mejora de la calidad de la investigación científica y en la expansión de la cooperación internacional.

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