Evento récord en EE. UU.: el centenario de Marilyn Monroe conmemorado masivamente

Se organizó un evento inusual en EE. UU. para conmemorar el centenario de la legendaria actriz Marilyn Monroe. Durante la ceremonia, 1.034 participantes se vistieron como Monroe, encarnando simultáneamente la imagen icónica de la actriz.

Tanto hombres como mujeres participaron en el evento, recreando el estilo, el peinado, la moda y la personalidad escénica única de Marilyn Monroe. Los vestidos blancos, el maquillaje clásico y el famoso estilo «Hollywood» dieron un ambiente especial al evento.

Los organizadores destacaron que este proyecto no solo se llevó a cabo como un evento conmemorativo, sino también como un tributo a la historia del cine mundial. Los participantes afirmaron que, a través de esta actuación masiva, pretendían mostrar lo popular que sigue siendo la imagen de Marilyn Monroe en todo el mundo.

Este evento despertó un gran interés entre los espectadores y en las redes sociales debido a su singularidad y llamó la atención por su número récord de participantes.