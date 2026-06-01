Un passionné de Lego crée un modèle de Renault 5 : il sera bientôt disponible à l'achat

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Un passionné de Lego crée un modèle de Renault 5 : il sera bientôt disponible à l'achat

Une superbe réplique de la Renault 5 Turbo 3E, créée par le passionné de Lego Dave Collins, pourrait bientôt arriver en magasin. Ce projet a franchi avec succès une étape clé auprès du fabricant de jouets, rapporte Autocar.co.uk. rapporte .

Collins a soumis son modèle sur la plateforme Lego Ideas en avril. Cet espace permet aux fans de présenter leurs créations et de les transformer en sets officiels. Peu après son annonce, le projet a reçu le soutien de la division Renault UK.

À ce jour, le modèle a recueilli plus de 10 000 votes d'utilisateurs. Cela signifie que le projet passe à l'étape suivante : les experts de Lego vont maintenant l'examiner pour prendre une décision finale sur sa production en série.

LegoRenault 5AutomobileJeu de constructionRenault Turbo
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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