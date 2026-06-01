Supermini contre crossover : La Seat Ibiza est-elle meilleure que son modèle Arona ?

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Supermini contre crossover : La Seat Ibiza est-elle meilleure que son modèle Arona ?

Les deux voitures sur la photo se ressemblent étonnamment – et ce n'est pas seulement parce qu'elles sont toutes deux des versions restylées peintes en Oniric Grey. Les modèles Seat Ibiza et Arona sont techniquement des parents très proches. C'est ce que rapporte Autocar.co.uk rapporte .

En substance, l'Arona est une version légèrement agrandie et surélevée de la berline Seat Ibiza. J'ai profité de l'occasion pour tester et ressentir en pratique à quel point ce crossover diffère de la supermini que je conduis moi-même.

Bien que les deux voitures soient construites sur la même plateforme, elles se distinguent par leur comportement routier et les sensations qu'elles procurent au conducteur. Alors que la position de conduite haute et la garde au sol accrue du crossover offrent du confort en ville, la berline classique excelle par sa compacité et sa maniabilité.

SeatIbizaAronaAutomobileCrossover
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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