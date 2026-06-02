Concurrent du Li Auto L7 : les précommandes sont ouvertes pour le crossover GAC S9

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Concurrent du Li Auto L7 : les précommandes sont ouvertes pour le crossover GAC S9

GAC a lancé le processus de précommande en Russie pour son nouveau crossover phare, le modèle S9. Ce véhicule de cinq mètres de long est équipé d'une motorisation hybride, et les clients qui précommandent dès maintenant seront prioritaires lors du lancement officiel des ventes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Bien que les prix exacts et la date de lancement du nouveau modèle n'aient pas encore été dévoilés, ses principales caractéristiques techniques sont connues. Le GAC S9 est propulsé par deux moteurs électriques développant une puissance combinée de 340 ch. Le véhicule atteint le 0 à 100 km/h en 7,2 secondes.

Grâce au système hybride, le crossover peut parcourir 208 km en mode tout électrique. L'autonomie totale est de 1019 km, avec une consommation moyenne de 7,4 litres aux 100 km. La motorisation peut fonctionner selon plusieurs modes, y compris un mode adaptatif qui s'ajuste au style de conduite et aux conditions climatiques.

L'équipement du GAC S9 comprend une suspension adaptative, des jantes en alliage de 21 pouces, des sièges en cuir Nappa avec fonction massage et un système multimédia à grand écran. Le constructeur offre une garantie de 5 ans ou 150 000 kilomètres sur le véhicule, et de 8 ans sur les composants de la motorisation.

GACGAC S9CrossoverHybrideAutomobile
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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