Une fille recherchée par ses parents vivait à côté d'eux depuis 35 ans

·62·Monde
Une fille recherchée par ses parents vivait à côté d'eux depuis 35 ans

En Chine, une fille disparue il y a 35 ans a retrouvé sa véritable famille après de longues années de recherches. Le plus surprenant est qu'elle vivait à seulement 100 mètres de distance de ses parents, dans la rue voisine. C'est ce qu'a rapporté le média Mothership .

Selon les informations, Suy Nin, âgée de 37 ans, Suy Nin a disparu en 1991 sur un marché de Nanning, dans la région autonome du Guangxi. À l'époque, sa famille vivait en location dans cette zone et son père vendait des produits alimentaires sur le marché.

Il est rapporté que le jour de sa disparition, son père avait donné un peu d'argent à sa fille de deux ans pour aller acheter un petit pain dans un magasin voisin. Cependant, la petite s'est perdue et s'est dirigée vers le grand marché de gros. Là-bas, une vendeuse l'a remarquée et, réalisant que l'enfant était perdue, a tenté de retrouver ses parents via un haut-parleur. Malgré tous les efforts, personne ne s'est présenté.

Par la suite, la femme chinoise a emmené la petite chez elle, l'élevant comme sa propre fille. Pendant ce temps, les parents biologiques de la jeune fille sont restés à Nanning pendant plusieurs années, continuant à travailler sur le même marché et à vivre dans la rue voisine. Malheureusement, bien que le père de Suy Nin ait cherché sa fille toute sa vie, il est décédé il y a quelques années sans avoir pu la retrouver.

Plus tard, après avoir déménagé dans la ville de Debao avec sa famille adoptive, Suy Nin a commencé à chercher ses parents biologiques par elle-même. Le 7 juillet, elle s'est inscrite auprès d'un service spécialisé dans la recherche de personnes disparues et, quelques heures plus tard, sa sœur l'a contactée.

Après cela, les sœurs ont effectué des tests ADN qui ont confirmé leur lien de parenté. Suy Nin a ainsi eu le bonheur de retrouver sa mère et sa sœur après 35 ans de séparation.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le maillot de la finale de Pelé vendu aux enchères pour près de 5 millions de dollarsLe maillot de la finale de Pelé vendu aux enchères pour près de 5 millions de dollarsAujourd'hui, 19:13Le vice-Premier ministre ougandais de 86 ans à nouveau au centre des débatsLe vice-Premier ministre ougandais de 86 ans à nouveau au centre des débatsAujourd'hui, 19:06Neymar a acheté un yacht de 23 millions de dollarsNeymar a acheté un yacht de 23 millions de dollarsAujourd'hui, 18:49En Chine, une belle-fille bat sa belle-mère et lui brise quatre côtesEn Chine, une belle-fille bat sa belle-mère et lui brise quatre côtesAujourd'hui, 18:30De l'or et des millions saisis au domicile d'un responsable irakienDe l'or et des millions saisis au domicile d'un responsable irakienAujourd'hui, 18:10Le président de la Corée du Sud vend sa maison personnelle et se retrouve sans domicileLe président de la Corée du Sud vend sa maison personnelle et se retrouve sans domicileAujourd'hui, 17:13
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas