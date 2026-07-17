Une fille recherchée par ses parents vivait à côté d'eux depuis 35 ans

En Chine, une fille disparue il y a 35 ans a retrouvé sa véritable famille après de longues années de recherches. Le plus surprenant est qu'elle vivait à seulement 100 mètres de distance de ses parents, dans la rue voisine. C'est ce qu'a rapporté le média Mothership .

Selon les informations, Suy Nin, âgée de 37 ans, Suy Nin a disparu en 1991 sur un marché de Nanning, dans la région autonome du Guangxi. À l'époque, sa famille vivait en location dans cette zone et son père vendait des produits alimentaires sur le marché.

Il est rapporté que le jour de sa disparition, son père avait donné un peu d'argent à sa fille de deux ans pour aller acheter un petit pain dans un magasin voisin. Cependant, la petite s'est perdue et s'est dirigée vers le grand marché de gros. Là-bas, une vendeuse l'a remarquée et, réalisant que l'enfant était perdue, a tenté de retrouver ses parents via un haut-parleur. Malgré tous les efforts, personne ne s'est présenté.

Par la suite, la femme chinoise a emmené la petite chez elle, l'élevant comme sa propre fille. Pendant ce temps, les parents biologiques de la jeune fille sont restés à Nanning pendant plusieurs années, continuant à travailler sur le même marché et à vivre dans la rue voisine. Malheureusement, bien que le père de Suy Nin ait cherché sa fille toute sa vie, il est décédé il y a quelques années sans avoir pu la retrouver.

Plus tard, après avoir déménagé dans la ville de Debao avec sa famille adoptive, Suy Nin a commencé à chercher ses parents biologiques par elle-même. Le 7 juillet, elle s'est inscrite auprès d'un service spécialisé dans la recherche de personnes disparues et, quelques heures plus tard, sa sœur l'a contactée.

Après cela, les sœurs ont effectué des tests ADN qui ont confirmé leur lien de parenté. Suy Nin a ainsi eu le bonheur de retrouver sa mère et sa sœur après 35 ans de séparation.