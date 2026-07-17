Lionel Messi et la détermination de l'Argentine : Les champions en titre atteignent la finale de la Coupe du Monde

·29·Sport
Lionel Messi et la détermination de l'Argentine : Les champions en titre atteignent la finale de la Coupe du Monde

L'équipe nationale d'Argentine a décroché sa place pour une deuxième finale consécutive après une victoire acharnée contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde. Malgré un score défavorable, l'équipe menée par Lionel Messi a su renverser la situation grâce à une volonté inébranlable et une foi absolue en la victoire. Ils affronteront désormais l'Espagne lors d'un test décisif. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'un des moments forts de la rencontre a été l'échange verbal entre Lionel Messi et le milieu de terrain anglais Jude Bellingham. La détermination affichée par Messi alors que l'Argentine était menée est devenue virale sur les réseaux sociaux. Selon ESPN, c'est précisément à partir de ce moment que l'Albiceleste a radicalement changé son jeu pour intensifier ses offensives.

La confiance menant à la victoire

Bien que beaucoup considèrent l'incident avec Bellingham comme le tournant du match, pour l'Argentine, ce ne fut qu'un élan supplémentaire. L'équipe a prouvé tout au long du tournoi qu'elle était prête à surmonter n'importe quel obstacle. Les milliers de supporters ayant envahi les rues d'Atlanta ont soutenu leur équipe avec cette même conviction. La supériorité numérique des fans argentins a transformé l'atmosphère du stade.

Par le passé, il était évident que le seul talent de Lionel Messi ne suffisait pas au succès de l'équipe. Cependant, l'Argentine actuelle n'est pas une équipe dépendante d'une seule star, mais une véritable « armée » unie autour de lui. Chaque membre de l'équipe se donne à fond sur le terrain, permettant à Messi d'exprimer ses meilleures qualités.

La finale contre l'Espagne sera très différente du match contre l'Angleterre. Bien que les Espagnols soient techniquement et tactiquement plus forts, le camp argentin affiche sérénité et confiance. Pour eux, ce n'est pas seulement une finale, mais l'opportunité d'écrire l'histoire : remporter deux titres mondiaux consécutifs.

En conclusion, le leadership de Lionel Messi combiné à l'esprit d'équipe a fait de l'Argentine l'une des nations les plus redoutables au monde. La finale de dimanche pourrait confirmer la domination de cette génération sur le football mondial ou couronner un nouveau champion.

Lionel MessiArgentineCoupe du MondeFootballEspagne
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Ballon d’Or 2026 : Kylian Mbappé hors course, Lionel Messi se rapprocheBallon d’Or 2026 : Kylian Mbappé hors course, Lionel Messi se rapprocheAujourd'hui, 19:10Une coïncidence mystérieuse de 19 ans : Messi et Yamal s'affrontent en finaleUne coïncidence mystérieuse de 19 ans : Messi et Yamal s'affrontent en finaleAujourd'hui, 19:01Un talentueux défenseur néerlandais rêve de jouer aux côtés de Pau CubarsíUn talentueux défenseur néerlandais rêve de jouer aux côtés de Pau CubarsíAujourd'hui, 18:56Laporta évoque Messi et Yamal avant la finaleLaporta évoque Messi et Yamal avant la finaleAujourd'hui, 17:52Pep Guardiola explique ouvertement pourquoi il s'est éloigné du football...Pep Guardiola explique ouvertement pourquoi il s'est éloigné du football...Aujourd'hui, 17:50Le PSG fixe un prix inattendu pour Bradley BarcolaLe PSG fixe un prix inattendu pour Bradley BarcolaAujourd'hui, 17:47
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football