En Chine, une belle-fille bat sa belle-mère et lui brise quatre côtes

Une dispute familiale dans la ville chinoise de Jiaxing a eu de graves conséquences. Accusée de ne pas accorder assez d'attention à ses petits-enfants, une belle-mère a été grièvement blessée après avoir été agressée par sa belle-fille.

South China Morning Post selon les informations, le couple travaillant dans des villes différentes, ils avaient confié leurs deux enfants à la grand-mère. L'âge exact des enfants n'a pas été révélé.

Le conflit a commencé après que l'un des enfants a dit à sa mère via une caméra de surveillance qu'il ne se sentait pas bien. L'enfant a affirmé que la grand-mère avait refusé de prendre sa température.

Inquiète, la mère a immédiatement pris le train pour se rendre chez sa belle-mère. Au cours de la discussion, la grand-mère a expliqué qu'il était difficile d'élever les enfants et qu'elle souffrait elle-même d'un fort mal de dents. Sa belle-fille lui a proposé de l'emmener à l'hôpital, mais la femme a refusé, déclarant qu'elle voulait sortir pour rencontrer son amant.

C'est alors que la belle-fille, furieuse, s'est jetée sur sa belle-mère. En conséquence, le visage de la femme a été blessé et quatre de ses côtes ont été brisées.

Il est rapporté qu'il ne s'agit pas du premier conflit entre la belle-fille et la belle-mère concernant le manque de soins apportés aux enfants.

Le fils de la famille, Xiao, a défendu sa femme, accusant sa mère de faire passer sa vie personnelle avant ses petits-enfants. Cependant, sa sœur n'était pas d'accord avec cette opinion. Elle a déclaré que Shen avait travaillé dur pendant de nombreuses années pour élever ses enfants avec un faible salaire et leur avait apporté une aide financière de plus de 100 000 yuans.

Shen a déclaré qu'elle n'avait pas l'obligation de s'occuper en permanence de ses petits-enfants. Après l'agression, elle a également perdu temporairement sa capacité à travailler.

L'avocat Ma Junjie a souligné qu'une affaire pénale pourrait être ouverte contre la belle-fille pour coups et blessures volontaires. Si sa culpabilité est prouvée, elle risque jusqu'à trois ans de prison.

L'expert rappelle que, selon la législation chinoise, la responsabilité principale de l'éducation et des soins aux enfants incombe aux parents, et cette tâche n'est pas obligatoire pour les grands-parents.