SpaceX accélère la construction d'un nouveau cosmodrome pour la plus grande fusée du monde

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, poursuit activement la construction d'une nouvelle aire de lancement destinée à la fusée Starship au Kennedy Space Center en Floride. Les dernières images haute résolution diffusées sur Internet montrent l'érection d'une immense tour de service, une étape cruciale dans les plans de l'humanité pour conquérir Mars. On peut même apercevoir le célèbre Tesla Cybertruck sur le site de construction. Selon Ixbt.com, rapporte l'information.

Actuellement, SpaceX travaille simultanément sur plusieurs installations sur la côte spatiale américaine. En particulier, le développement des infrastructures sur le complexe de lancement LC-39A du Kennedy Space Center et sur le site SLC-37 de Cape Canaveral progresse à un rythme soutenu. Selon ixbt.com, ces installations permettront d'augmenter considérablement la fréquence des vols des fusées Starship.

Complexes Gigabay : 1000 fusées par an

En plus des nouvelles aires de lancement, SpaceX construit parallèlement deux immenses complexes de production et d'assemblage Gigabay. L'un est situé à la base Starbase au Texas, et l'autre en Floride. Ces bâtiments devraient figurer parmi les plus grandes structures au monde. Selon le plan, chaque complexe sera capable d'assembler jusqu'à 1000 fusées Starship par an.

L'entreprise prévoit de mettre en service ces deux centres de production d'ici fin 2026. Cela permettra à SpaceX d'augmenter radicalement la production de fusées nécessaires aux vols vers Mars. La nouvelle infrastructure permettra à l'entreprise d'effectuer des lancements depuis plusieurs sites simultanément, ce qui est crucial pour les missions commerciales et les programmes de la NASA.

Bien que le rythme de construction de la nouvelle aire de lancement s'accélère, des imprévus surviennent lors des phases de test. Par exemple, SpaceX a été contraint d'annuler le 13e vol d'essai de la fusée Starship, initialement prévu pour le 16 juillet 2026 à la base Starbase au Texas, pour diverses raisons.

Le projet Starship revêt une importance révolutionnaire non seulement pour SpaceX, mais pour toute l'industrie aérospatiale mondiale. Ce système de fusée entièrement réutilisable devrait réduire considérablement le coût de mise en orbite. Avec la mise en service des nouveaux sites en Floride et au Texas, SpaceX vise à maintenir son leadership absolu dans l'exploration spatiale.