Un train de marchandises pris au piège par les flammes au Canada

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Un train de marchandises pris au piège par les flammes au Canada

Un train de marchandises circulant dans le nord de la province de l'Ontario, au Canada, s'est retrouvé encerclé par un violent incendie de forêt. Des vidéos terrifiantes filmées depuis la cabine du conducteur sont devenues virales sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions.

Il a été rapporté que le feu s'est propagé sur une vaste zone en peu de temps. Comme les flammes entouraient également la voie ferrée, l'équipage de la locomotive a donné la priorité à la sécurité, arrêtant le train et étant contraint de quitter la zone dangereuse à pied.

Selon les premières informations, personne n'a été blessé lors de l'incident. Le montant des dégâts causés au train n'a pas encore été divulgué.

Actuellement, les efforts pour éteindre les grands incendies de forêt qui se poursuivent dans le nord de l'Ontario sont en cours. Les expertssoulignent que le temps chaud et les vents violents favorisent la propagation rapide du feu, plaçant les services de secours en état d'alerte maximale.

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