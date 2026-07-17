Les moustiques désormais éliminés en plein vol : un micro-drone innovant présenté en France

L'humanité utilise depuis des siècles divers produits chimiques et barrières physiques pour se protéger des moustiques. Cependant, les progrès technologiques sont sur le point de révolutionner ce domaine. Les ingénieurs de la startup française Tornyol ont testé avec succès un micro-drone unique capable de capturer et d'éliminer les moustiques en plein vol. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique le rapport.

Selon Alex Tussen, cofondateur et ingénieur de l'entreprise, cet appareil autonome de seulement 40 grammes propose une approche totalement nouvelle de la lutte contre les insectes. Les auteurs qualifient cette invention de « pas décisif vers l'éradication totale des moustiques ». Malgré sa taille compacte, l'appareil est équipé de systèmes technologiques complexes.

Détection acoustique et AI

Le principe de fonctionnement du drone repose sur un système de détection acoustique sophistiqué. L'appareil intègre un microphone de smartphone, un capteur à ultrasons et un logiciel spécialisé pour le traitement des signaux. En émettant des impulsions ultrasoniques et en recevant leur écho, le système analyse le signal Doppler généré par le battement d'ailes de l'insecte.

L'aspect le plus intéressant est que le drone peut distinguer les insectes utiles des nuisibles. Par exemple, il analyse la fréquence des battements d'ailes pour ne pas nuire aux abeilles. De plus, le système est capable d'identifier l'espèce et même le sexe du moustique. Une fois la cible identifiée, le drone s'en approche et utilise ses hélices pour abattre l'insecte en plein vol.

Selon les estimations des auteurs du projet, 10 drones de ce modèle sont capables de contrôler entièrement une zone d'environ 1 kilomètre carré. Cela promet une grande efficacité dans la protection des zones agricoles, des parcs urbains et des complexes résidentiels contre les insectes nuisibles. La société Tornyol prévoit de présenter la version matérielle entièrement intégrée de l'appareil dans les prochaines semaines.

Importance mondiale pour la santé

Les moustiques ne sont pas seulement des insectes gênants, mais aussi des vecteurs de maladies dangereuses. Selon les statistiques, plus de 700 000 personnes meurent chaque année dans le monde à cause de maladies transmises par les moustiques. Par conséquent, l'introduction d'une telle technologie revêt une importance majeure pour le système de santé mondial.

Dans des régions au climat chaud, les désagréments et les maladies causés par les moustiques en été restent un problème majeur. À l'avenir, l'utilisation généralisée de tels drones autonomes pourrait réduire le besoin en produits chimiques et assurer une méthode de lutte respectueuse de l'environnement.