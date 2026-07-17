Arsenal indécis concernant le transfert de Marcus Rashford

Le club londonien d'Arsenal prévoit de renforcer considérablement son effectif lors du mercato estival. Suite au départ de Leandro Trossard et aux incertitudes entourant l'avenir de Gabriel Martinelli, le club recherche de nouveaux noms pour son attaque. Parmi les candidats principaux, le nom de Marcus Rashford, formé à Manchester United, est évoqué. C'est ce que rapporte Goal.com .

Bien que le club ait déjà finalisé le transfert de l'ailier de Bruges, Christos Tzolis, il est dit que l'équipe de Mikel Arteta a besoin d'un joueur plus expérimenté. Dans une interview accordée à Goal.com, Jeremie Aliadiere, membre de l'équipe des « Invincibles » d'Arsenal, a analysé les avantages et les inconvénients de ce transfert.

Rashford a passé la saison dernière en prêt au FC Barcelone, marquant 14 buts toutes compétitions confondues et remportant la Liga. Malgré cela, les Catalans n'ont pas levé l'option d'achat de 26 millions de livres sterling. Cela a soulevé davantage de questions sur l'avenir de l'attaquant de 28 ans.

Expérience et résistance à la pression

Selon Jeremie Aliadiere, le principal atout de Rashford est sa connaissance approfondie de la Premier League. « C'est un produit du football britannique, issu de l'académie de Manchester United, et il sait ce que signifie jouer sous une grande pression », déclare l'ancien attaquant. La capacité de Rashford à jouer sur l'aile comme dans l'axe pourrait offrir une diversité tactique à Arteta.

Cependant, Aliadiere s'inquiète de l'irrégularité du joueur ces dernières années. Malgré l'arrivée de Michael Carrick à la tête de Manchester United, Rashford aurait l'intention de quitter le club. Le club mancunien espère le vendre plus cher que ce que Barcelone proposait, mais son prix ne devrait pas être très élevé selon les standards du marché.

Le dilemme principal pour Arsenal est de s'assurer que Rashford est meilleur que Trossard. Aliadiere doute que ce transfert soit aussi efficace qu'espéré. Il souligne qu'avant d'investir une somme importante, il est nécessaire d'étudier en profondeur l'état mental et la stabilité du joueur.

Les Londoniens ont besoin d'un effectif élargi pour défendre leur titre de champion, acquis après 22 ans d'attente, et pour briller en Ligue des champions. L'arrivée d'une star expérimentée comme Rashford, qui doit toutefois se relancer, pourrait être à la fois un risque et une grande opportunité pour le club.