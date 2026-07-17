Dans une allocution d'urgence à la nation, le président américain Donald Trump a évoqué de graves « vulnérabilités » dans le système électoral du pays et a rendu publics des renseignements classifiés tenus secrets jusqu'à présent. Selon lui, l'administration de Pékin pourrait avoir mené l'une des plus grandes cyber-opérations de l'histoire des États-Unis pour modifier les résultats de l'élection présidentielle de 2020.

Zamin.uz Présente les détails de l'émission en direct de 25 minutes depuis la Maison Blanche et les allégations sensationnelles avancées par Trump.

La déclaration sensationnelle de Trump : Chiffres et allégations clés

Le président Trump a fait une apparition en direct le 17 juillet via la chaîne YouTube officielle de la Maison Blanche, révélant des documents de renseignement concernant l'ingérence potentielle de la République populaire de Chine pendant la campagne électorale de 2020. Les allégations les plus importantes avancées lors de cette intervention sont résumées dans le tableau suivant :

Direction / Allégation Détails approfondis Données divulguées La Chine a volé, acheté ou obtenu par des cyberattaques les données personnelles (nom, téléphone, adresse, affiliation politique) de 220 millions d'électeurs américains. Enregistrement illégal Dans quatre États, environ 278 000 personnes n'ayant pas la citoyenneté américaine ont été enregistrées comme électeurs. Objectifs de Pékin Assurer la défaite de Donald Trump, inverser les votes et payer de grosses sommes d'argent aux journalistes écrivant des articles critiques contre le chef de la Maison Blanche. Raisons de l'ingérence Les droits de douane de plusieurs milliards de dollars imposés par l'administration Trump contre la Chine et les plans de renforcement de la puissance militaire américaine.

L'« État profond » accusé : Trump cible les agences de renseignement

Donald Trump a expliqué pourquoi ces renseignements classifiés ont été cachés au public et au président lui-même pendant de nombreuses années. Il a directement accusé des représentants de l'« État profond » (deep state) au sein des services spéciaux américains.

« Ils ont délibérément caché l'ingérence de la Chine dans nos élections. En gardant ces informations secrètes, ils ont trompé non seulement le peuple américain, mais aussi le chef de l'État », a souligné Trump.

À cet égard, le Président a donné des instructions à plusieurs agences puissantes, dont le Bureau du Directeur du renseignement national, le ministère de la Justice, le FBI et la CIA, appelant à une enquête immédiate et complète sur cette situation. Il a exigé le licenciement de tous les responsables impliqués dans la dissimulation des informations et, si les preuves sont suffisantes, l'ouverture de poursuites pénales à leur encontre.

En outre, Trump a averti que non seulement la Chine, mais aussi la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et d'autres États rivaux pourraient exploiter ces vulnérabilités du système électoral américain à leurs propres fins.

Note : À ce jour, les conclusions finales des analystes indépendants et des agences d'enquête officielles concernant ces graves accusations portées par le président américain Donald Trump n'ont pas été rendues publiques.