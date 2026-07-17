Lionel Messi vers un nouveau Ballon d'Or : le capitaine argentin mérite-t-il un 9e trophée ?

La légende du football mondial Lionel Messi, malgré ses 39 ans, continue d'émerveiller les fans et les experts par ses performances phénoménales. Le match dramatique de la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Angleterre a montré que Messi reste la seule force capable de changer le cours d'un match lors des moments décisifs. Sa passe millimétrée dans les dernières minutes, transformée en but par Lautaro Martínez, a propulsé l'Argentine en finale. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon l'analyse de Goal.com, Lionel Messi est la figure la plus influente de ce tournoi qui se déroule en Amérique du Nord. Si l'Argentine parvient à battre l'Espagne en finale et à défendre son titre, Messi deviendra le favori pour son neuvième Ballon d'Or. Ce serait une récompense méritée non seulement pour ses performances éclatantes en MLS, mais aussi pour son leadership au sein de l'équipe nationale.

La route vers la finale et le rôle de Messi

L'équipe nationale d'Argentine n'a pas eu un parcours facile jusqu'en finale. Après des matchs convaincants en phase de groupes, les protégés de Lionel Scaloni ont souffert en phase à élimination directe face à des équipes comme le Cap-Vert, l'Égypte et la Suisse. Ils ont dû remporter deux matchs en prolongation. Cependant, dans les moments les plus difficiles, Messi a su garder son sang-froid sur le terrain et guider ses coéquipiers.

L'absence de neuf joueurs de l'équipe victorieuse au Qatar en 2022, dont le fidèle lieutenant de Messi, Ángel Di María, se fait sentir. Sans Di María, l'Argentine a rencontré des problèmes de vitesse sur les ailes, mais la détermination de l'équipe et la confiance en l'aura de Messi les ont conduits une fois de plus en finale. Lors des 30 dernières minutes contre l'Angleterre, Messi a littéralement démantelé la défense adverse.

Le choc contre l'Espagne et le défi de la nouvelle génération

La finale ne sera pas seulement un duel entre deux grandes équipes, mais aussi un affrontement entre deux générations. Lionel Messi affrontera l'Espagne, menée par le jeune prodige Lamine Yamal, considéré comme son héritier au FC Barcelone. Bien que l'Argentine soit perçue comme l'outsider dans cette confrontation, la soif de victoire insatiable de Messi pourrait déjouer tous les pronostics.

Les experts soulignent qu'avec ses résultats à l'Inter Miami en MLS et ses exploits en équipe nationale, Messi mérite amplement son 9e Ballon d'Or. Chacun de ses mouvements sur le terrain, et sa capacité à trouver des solutions parfaites même sous pression, confirment une fois de plus son statut de plus grand joueur de l'histoire du football.

La finale devrait être l'un des moments forts de la carrière de Messi. S'il soulève à nouveau le trophée doré, il sera difficile de lui trouver un rival dans la course au Ballon d'Or, la distinction individuelle la plus prestigieuse décernée en fin d'année.