Trent Alexander-Arnold s'exprime sur les entraînements sous la direction de José Mourinho

Le défenseur du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, a partagé ses réflexions sur le processus de préparation de l'équipe pour la nouvelle saison et sur son expérience de travail avec l'entraîneur José Mourinho. Les entraînements, qui se déroulent à la base de Valdebebas, se distinguent par leur haute intensité et les exigences strictes du coach. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon le footballeur anglais, la préparation d'avant-saison 2026-2027 est aussi difficile que prévu. Les doubles séances d'entraînement sous la chaleur torride de Madrid exigent une grande endurance physique et mentale de la part des joueurs. Dans une interview accordée aux canaux officiels du club, Alexander-Arnold a détaillé l'ambiance et la routine de travail au sein de l'équipe.

Le style et les exigences élevées de Mourinho

Depuis son retour au club madrilène, José Mourinho a porté la discipline et les standards de l'équipe à un nouveau niveau. Trent Alexander-Arnold n'a pas caché sa satisfaction de travailler dans la même équipe que l'entraîneur qu'il affrontait auparavant en tant qu'adversaire. Il a souligné que les principes du technicien portugais sont très rigoureux.

"Travailler avec Mourinho ? Tout est fantastique. J'ai toujours admiré cet entraîneur. C'est un plaisir pour moi de travailler avec lui et son staff. Il est très exigeant et accorde une grande importance à l'intensité. Nous avons beaucoup à apprendre de lui et nous sommes prêts à assimiler de nouvelles connaissances", a déclaré le défenseur.

Alexander-Arnold a indiqué qu'il avait essayé de maintenir sa forme physique pendant les vacances d'été. Après deux semaines de repos initial, il a travaillé sur la course et les charges physiques pour être prêt avant le début des entraînements. Cela lui a permis de s'adapter rapidement aux exercices exigeants de Mourinho.

Objectifs pour la nouvelle saison

Le Real Madrid vise la victoire dans toutes les compétitions cette saison. Alexander-Arnold est convaincu que, sous la direction de cet entraîneur expérimenté, l'équipe est capable de remporter de nombreux trophées. Les joueurs s'efforcent de comprendre la philosophie du coach et de l'appliquer sur le terrain.

Les stages organisés à la base de Valdebebas ne sont pas seulement une préparation physique, mais aussi une étape de formation tactique. Mourinho exige un dévouement maximal de chaque joueur, ce qui contribue à élever le niveau général de l'équipe.

Pour rappel, Trent Alexander-Arnold a été l'une des recrues les plus retentissantes du Real Madrid lors des derniers mercatos. Désormais, il cherche à développer de nouvelles facettes de son jeu sous la direction de l'un des meilleurs entraîneurs du monde.