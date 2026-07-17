Un mariage en Turquie avec des cadeaux de 1,54 milliard de soums pour les mariés

·3·Monde
Un mariage en Turquie avec des cadeaux de 1,54 milliard de soums pour les mariés

Un mariage somptueux organisé dans un village turc a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. L'attention a été attirée par le fait que les mariés ont reçu un total de 6 millions de livres turques (plus de 1,54 milliard de soums) en cadeaux de mariage.

Il est précisé que 3 millions de livres ont été offertes à la mariée sous forme de bijoux en or. Les 3 millions de livres restants ont été offerts au marié en espèces. Des parents, des proches et de nombreux invités ont assisté à la cérémonie pour féliciter le nouveau couple avec des cadeaux précieux.

Selon les informations, lors de cette fête de deux jours, un grand banquet a été organisé pour les invités, incluant le sacrifice de 35 moutons. Des traditions nationales, de la musique et divers spectacles ont également rythmé l'événement.

À la fin de la cérémonie, la mariée a exprimé sa sincère gratitude à tous les invités, soulignant que pour elle, la plus grande richesse n'était pas les cadeaux coûteux, mais la construction d'une famille heureuse et solide.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les migrants en Russie doivent-ils acheter un téléphone ? Le ministère des Affaires étrangères d'Ouzbékistan clarifieLes migrants en Russie doivent-ils acheter un téléphone ? Le ministère des Affaires étrangères d'Ouzbékistan clarifieAujourd'hui, 11:50Le Moyen-Orient en feu : les États-Unis frappent l'Iran pour la sixième nuit consécutiveLe Moyen-Orient en feu : les États-Unis frappent l'Iran pour la sixième nuit consécutiveAujourd'hui, 11:32Les exigences pour les demandes de Green Card seront renforcéesLes exigences pour les demandes de Green Card seront renforcéesAujourd'hui, 10:16Tragédie de la Coupe du Monde 2026 : Au moins 12 morts au BangladeshTragédie de la Coupe du Monde 2026 : Au moins 12 morts au BangladeshAujourd'hui, 09:56Une start-up américaine prévoit de vendre la lumière du soleil la nuitUne start-up américaine prévoit de vendre la lumière du soleil la nuitHier, 22:50Un fermier a cultivé un ail géant et a établi un recordUn fermier a cultivé un ail géant et a établi un recordHier, 22:34
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas