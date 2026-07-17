Un mariage en Turquie avec des cadeaux de 1,54 milliard de soums pour les mariés

Un mariage somptueux organisé dans un village turc a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. L'attention a été attirée par le fait que les mariés ont reçu un total de 6 millions de livres turques (plus de 1,54 milliard de soums) en cadeaux de mariage.

Il est précisé que 3 millions de livres ont été offertes à la mariée sous forme de bijoux en or. Les 3 millions de livres restants ont été offerts au marié en espèces. Des parents, des proches et de nombreux invités ont assisté à la cérémonie pour féliciter le nouveau couple avec des cadeaux précieux.

Selon les informations, lors de cette fête de deux jours, un grand banquet a été organisé pour les invités, incluant le sacrifice de 35 moutons. Des traditions nationales, de la musique et divers spectacles ont également rythmé l'événement.

À la fin de la cérémonie, la mariée a exprimé sa sincère gratitude à tous les invités, soulignant que pour elle, la plus grande richesse n'était pas les cadeaux coûteux, mais la construction d'une famille heureuse et solide.